Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten arriva in autunno su PlayStation

NIS America ha annunciato che Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, JRPG sviluppato da Aquaplus, arriverà, per il mercato occidentale, in autunno su PlayStation 4 e PlayStation 5 (data precisa non svelata). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la sinossi:

La vita tranquilla di Oshtor, un giovane che vive nella provincia di frontiera di Ennakamuy, viene bruscamente sconvolta dall’incontro con una misteriosa ragazza di nome Shunya. La ragazza informa Oshtor che suo padre, che lui credeva morto, è in realtà vivo e si trova nella terra di Arva Shulan, un paese misterioso che non compare su nessuna mappa. Guidato dalla sua morale, Oshtor si unisce a Shunya e intraprende un viaggio per scoprire la verità dietro alle misteriose circostanze del padre.

Qui sotto potete vedere il trailer di Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, ricordandovi che il gioco è attualmente disponibile su PC.