Trine 5 Clockwork Conspiracy Anteprima: un nuovo viaggio

A 3 anni di distanza dall’ultima pubblicazione, il team di Frozenbyte torna con un nuovo titolo.. e non si smentisce! come abbiamo già annunciato in un precedente articolo (link della news), è in arrivo il quinto capitolo della saga fantasy Trine. Trine 5 Clockwork Conspiracy è un gioco platform dallo scrolling bidimensionale, una perla del genere action 2.5D (grafica realizzata grazie all’utilizzo di varie tecniche grafiche bidimensionali per creare l’illusione della tridimensionalità), basato sulla fisica e l’interazione con l’ambiente, unendo l’azione di gioco alla risoluzione di puzzle.

Realizzato mantenendo lo stile dei precedenti titoli, in questo nuovo capitolo i fan potranno godere della familiare qualità che caratterizza la serie ma con alcune funzionalità inedite, non è ancora stato rivelato nulla nel dettaglio, ma si sa che le novità riguarderanno le skills dei personaggi. In questa avventura, i giocatori potranno cimentarsi non solo nei classici combattimenti e nelle boss fight, che vedono antagonisti Lady Sunny e le sue macchine assassine, da cui prende anche il nome il gioco (Clockwork Conspiracy), ma anche in puzzle intricati che sfruttano le leggi della fisica per poter essere risolti. Si potrà scegliere se giocare in single player o multiplayer, con un massimo di 4 giocatori. Fondamentale, in caso si scegliesse di giocare nella modalità cooperativa, sarà il gioco di squadra, ogni membro del team dovrà svolgere il proprio compito al meglio per poter portare a termine le sfide che incontreranno sul loro percorso.

Analizzando il gioco, sia a livello grafico che tecnico, è una naturale evoluzione del capitolo precedente, Trine 4: Nightmare Prince. Per quanto riguarda la parte narrativa, resta un must della serie la storia di 3 eroi, che affrontano nemici e ostacoli per poter sconfiggere la loro storica nemica, Lady Sunny, e salvare così il loro magico regno. Il tutto arricchito da ambientazioni medievali, elementi fantasy e atmosfere da fiaba.

Cavaliere, Mago o Ladra?

Come nei suoi predecessori, in questo nuovo capitolo il giocatore avrà a disposizione 3 classi fra la quale scegliere per intraprendere questa nuova avventura e salvare il regno dalle forze del male: Pontius, il Cavaliere, caratterizzato da forza, maestria nell’uso di armi quali spade (in questo capitolo potrà per la prima volta lanciarla e usarla come “attracco”), asce o martelli e dotato di scudo con la quale deviare gli attacchi nemici, getti d’acqua, difendere i suoi compagni e se stesso; il Mago Amadeus, un vero e proprio donnaiolo, è un personaggio inusuale per la sua categoria, un giovane ragazzo intrappolato nel corpo di un uomo, privo della “licenza da mago” , è incapace di eseguire i classici incantesimi ma possiede la straordinaria capacità di creare oggetti e strumenti essenziali per il proseguimento della storia, come ad esempio piattaforme per superare gli ostacoli; in fine abbiamo la Ladra, Zoya, le sue skills sono l’agilità e la furtività, equipaggiata con arco e rampino, il suo compito non è solo quello di attaccare i nemici con l’ausilio dell’arco ma, sfruttando quest’ultimo, potrà agevolare la risoluzione di enigmi o agevolare gli spostamenti.

Il gioco Trine 5 Clockwork Conspiracy ricalca le meccaniche dei classici giochi di ruolo, durante l’avventura sarà possibile potenziare le abilità e l’arsenale del proprio personaggio. Si potrà effettuare il potenziamento del proprio eroe sia col metodo classico, ovvero tramite l’accumulo di punti esperienza, ma sarà anche possibile sbloccare abilità speciali esclusivamente con il completamento di quest.

L’unione fa la forza

Trine 5 Clockwork Conspiracy è fortemente incentrato sulla collaborazione fra giocatori, pur essendo giocabile in single player, punta sulla campagna in cooperativa online, condivisione a schermo e con un massimo di 4 giocatori, dove per poter avanzare nella storia, sconfiggere l’orda di macchine assassine, i cattivi di questo capitolo, e affrontare i vari ostacoli ed enigmi, è necessaria la completa collaborazione di tutti i giocatori. La scelta del personaggio risulta essere fondamentale, ognuno deve valutare attentamente quali siano le sue capacità in gioco e che ruolo ricoprirebbe al meglio. Ogni singola schermata, puzzle e sfida, potranno essere affrontati in svariati modi a seconda dell’utilizzo di un personaggio o di un altro. I livelli adattivi di difficoltà rendono il gameplay avvincente e divertente, senza però ostacolare l’esperienza videoludico ai meno avvezzi al genere, che, in caso avessero problemi ad avanzare nel gioco, potranno regolare il livello di difficoltà come gli è più conveniente.

Cosa aspettarsi da Trine 5?

Molti sono gli elementi che caratterizzeranno il nuovo titolo della serie Trine, dalla difficoltà dei puzzle che varia in base al numero di giocatori, la possibilità di completare il gioco anche in solitaria, modalità nella quale, per mantenere l’equilibrio delle campagne, è stato introdotto un sistema di adattività della difficoltà, sistema che interviene sulla difficoltà e complessità dei puzzle a seconda della presenza di uno o più personaggi a schermo. Per chi volesse cimentarsi in sfide più ardue anche in single player, sarà possibile modificare il livello di difficoltà del gioco.

Oltre alla cooperazione tra i giocatori, altro fattore di spicco è sicuramente la capacità di risolvere e superare enigmi, ingegnandosi per ognuno di essi, ma vediamo alcuni esempi:

l’eroe si trova sul ciglio di un dirupo, l’altro ciglio si trova ad una considerevole distanza, irraggiungibile da un salto. Qui il giocatore dovrà escogitare il modo per poter arrivare dall’altra parte, la soluzione più convenzionale è sicuramente quella di usare l’abilità del Mago per poter materializzare una passerella ed arrivare dall’altra parte.

in caso ci si trovi in mezzo ad una trappola, che si tratti di lingue di fuoco o acuminati spuntoni, e di fronte al team ci fosse un orda di nemici, un modo per poter superare la sfida potrebbe essere usare l’arco della Ladra per colpire le macchine nemiche e lo scudo del Cavaliere per proteggere gli eroi durante l’attraversata della trappola, o tramite il Mago creare dei blocchi.

Tutti gli enigmi, tutti gli ostacoli, possono essere superati grazie all’utilizzo di ognuno dei tre personaggi, in questo modo, nell’eventualità in cui uno di loro dovesse morire, ciò non comporterebbe un problema per il proseguimento dell’avventura, basta solo ragionare e trovare tutte le possibili soluzioni, anche quelle meno convenzionali. Il team di sviluppo ha anche confermato la presenza di elementi puramente estetici con la quale poter personalizzare l’aspetto del proprio personaggio. Il gioco, inoltre, offre un sistema di ricerca delle abilità e nuovi combattimenti tattici multifase contro i boss.

Il team Frozenbyte non ha rilasciato altri dettagli sul gioco, ma basandosi sui titoli precedenti, è facile ipotizzare che il sistema di combattimento sia, si, stato modificato e migliorato, ma che mantenga comunque alcuni elementi, come lo switchare dei personaggi per usufruire al meglio delle loro abilità, che arricchiscono notevolmente il gameplay. È possibile constatare già dal trailer i primi risultati del lavoro svolto dal team di sviluppo, un assaggio del gameplay che lascia ben sperare in un’esperienza videoludica ricca e appagante, non solo per le meccaniche di gioco ma anche per grafica e storia. I fan della serie potranno ritrovare personaggi già amati e i nuovi giocatori non faticheranno ad affezionarsi a loro ed appassionarsi alla loro avventura.

Piattaforme: Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: THQ Nordic

Data di uscita: tba

Trine 5 Clockwork Conspiracy possiede tutti gli elementi per poter essere non solo il titolo più longevo della serie, ma anche quello più completo e gratificante sia a livello grafico che di gameplay. Ogni singola ambientazione è minuziosamente dettagliata, i fondali ricchi e ben illuminati esaltano tutti gli elementi metallici presenti che caratterizzano questo mondo fantasy medievale dalle atmosfere fiabesche. L’ultimo capitolo della serie Trine sarà presto disponibile, non si sa ancora una data ufficiale, ma l’uscita è prevista per questa estate 2023.