XDefiant: ecco cosa è stato mostrato allo showcase, closed beta disponibile

Come da programma, oggi 13 aprile si è tenuto uno showcase per XDefiant, l’FPS di Ubisoft con diverse fazioni per partite 6v6 o 4v4. L’evento ha offerto uno sguardo completo al titolo, con nel finale una sfida in sette gare tra due squadre (Pacman e Aches).

Sono inoltre aperte le registrazioni per la closed beta, partita proprio oggi 13 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e che terminerà il 23 aprile (è possibile ottenere l’accesso anche dai drop tramite i canali degli streamer). Durante questa beta si potrà giocare in modalità casual, ma negli ultimi tre giorni ci sarà un assaggio delle ranked, insieme anche ad un mini battle-pass.

Le fazioni giocabili sono cinque: Libertad, Echelon, Phantoms, Cleaners e Dedsecs. Sono disponibili cinque modalità: Dominio, Hot Shot, Controllo di Zona, Scorta e Occupazione, con ben 14 mappe, tra cui Attica Heights, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Showtime, Times Square Zoo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Arena, Dumbo e Pueblito. Tutto prende ispirazione da altre IP Ubisoft, a partire proprio da Pueblito, tratta da Far Cry 6.

Durante lo showcase sono stati mostrati diversi video che mostravano tutte queste caratteristiche, presentate dall’executive producer Mark Rubin, che ha oltretutto fatto sapere come in questo periodo di test ha contato molto il contributo della community, aggiungendo che il team pensa di supportare il gioco a lungo. Proprio per questo, ogni tre mesi saranno disponibili nuove season, con nuove fazioni, mappe, armi e cosmetici.

Qui sotto potete vedere i diversi video estratti dallo showcase, con:

Game Overwiew

Fazioni e lodaut

Mappe e Modalità

Roadmap Stagionale

Comeback Trailer

XDefiant arriverà con l’uscita ufficiale su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC come titolo free-to-play. Qui sotto potete vedere l’intero showcase (al momento in cui scriviamo si stanno ancora giocando le partite tra i due team).