Final Fantasy XVI: open world, boss fight e combattimenti nel nuovo gameplay presentato allo State of Play

Questa sera durante lo State of Play di Sony, è stato mostrato un lungo gameplay di ben 20 minuti di Final Fantasy XVI, l’attesissimo Action JRPG di Square Enix. Dopo l’annuncio di ieri di Sony, scopriamo insieme tutte le novitàdi questo nuovo State of Play.

Il producer Naoki Yoshida inizia la presentazione parlando immediatamente del gameplay di Final Fantasy XVI, paragonandolo ad un’esperienza da “montagne russe“. Mosso dalla potenza della PS5, la quale viene sfruttata al massimo del suo potenziale, garantendo un gameplay fluido ed immersivo. Infatti, per la prima volta nella storia del franchise, Final Fantasy diventa un puro Action RPG in stile Devil May Cry. I combattimenti saranno frenetici ed in tempo reale e Clive imparerà un gran numero di abilità dagli Eikon che incontrerà proseguendo nella storia. Le abilità hanno caratteristiche uniche e dipendono dall’Eikon dal quale derivano. Per acquisire queste skill si utilizzeranno i Punti Abilità, ottenuti sconfiggendo i nemici, in modo da sbloccarne di nuove o migliorare quelle già attive. Infine, per i più pigri, si può scegliere se far decidere al gioco quali abilità sbloccare e migliorare in automatico.

L’ultima chicca presente in Final Fantasy XVI sono i “Timely Accessories” adatti ai giocatori meno pratici del genere Action. Ad esempio, utilizzando il “Ring of Timely Focus” il giocatore avrà una finestra temporale in slow-motion per schivare un attacco prima di essere colpito; mentre utilizzando il “Ring of Timely Strikes“, premendo un singolo bottone, si potranno scagliare combo devastanti. Ci sarà anche un anello che permetterà di schivare gli attacchi in automatico. Il giocatore utilizzerà solo Clive ed i compagni d’arme sono tutti gestiti da un’IA che “si adatterà ad ogni situazione“.

Per quanto riguarda la difficoltà il titolo presenterà due diverse modalità selezionabili:

• Modalità Storia: In questa modalità incentrata su un’esperienza più rilassante e per godersi la trama, i “Timely Accessories” saranno equipaggiati di default.

• Modalità Action: Il gioco si presenta nella sua difficoltà normale e senza aiuti.

L’open world è parte integrante dell’esperienza grazie alla possibilità di spostarsi rapidamente da un punto all’altro della mappa tramite il teletrasporto. I giocatori potranno scoprire nuovi misteri, cimentarsi in missioni secondarie ed imbattersi in nuovi nemici. All’interno del nostro Nascondiglio possiamo acquistare nuove armi e armature, accettare nuove missioni e sarà presente una modalità allenamento in cui sbizzarrirci nel creare nuove letali combo. Loresman Harpocrates ci sbloccherà tutti i segreti di Valisthea ogni volta che il protagonista racconterà le sue avventure, fungendo da compendio. Vivian Ninetales è una stratega e studiosa che ci spiegherà lo stato in cui versa il reame e fornirà informazioni sui personaggi chiave del gioco. Ci sarà anche la possibilità di accettare delle missioni di caccia in cui, è inutile specificarlo, i mostri diventeranno le nostre prede da abbattere per riscuotere ricompense. Ed a proposito di mostri, la varietà di boss e nemici è sorprendente. Ci troveremo ad affrontare costrutti di un antica civiltà ormai caduta, enormi draghi e soprattutto gli Eikon. Square Enix in questo capitolo ci da la possibilità di impersonificare gli Eikon ed affrontare strepitose battaglie, ognuna con uno stile unico che spazia da un incontro di wrestling ad uno shooter. Insomma, ci sarà da divertirsi a vestire i panni di queste entità dal potere straordinario.

Inoltre, Naoki Yoshida afferma che c’è ancora molto da rivelare tra contenuti end-game, secondari e tanto altro e promette che presto arriveranno maggiori informazioni. Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno su PlayStation 5.