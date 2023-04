XDefiant: seguite la nostra maratona su Twitch

Dalla giornata di ieri, Ubisoft ha aperto ufficialmente le porte alla closed beta di XDefiant, nuovo shooter online che sarà completamente free-to-play una volta reso disponibile sul mercato. Il titolo vede una forte componente competitiva inserita in un contesto dove si sono fusi diversi giochi provenienti dalla casa francese, come The Division, Ghost Recon, Splinter Cell e Watch Dogs. Per celebrare questa occasione, noi di GamesVillage.it abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori e lettrici più stimati una bella maratona sul nostro canale Twitch.

La maratona dedicata a XDefiant durerà circa 6 ore ininterrotte sul gioco e ci saranno i Twitch Drop attivi per dare la possibilità agli spettatori che ci seguiranno non solo alcune skin estetiche dedicate ad alcune specifiche armi, ma specialmente di ottenere l’accesso alla Closed Beta del prodotto, che sarà appunto disponibile a tutti coloro che ci seguiranno sul nostro canale Twitch proprio grazie ai Twitch Drops.

Il nostro Mattia Sergio, redattore e streamer, si cimenterà in questa live e vi intratterrà per tutto il tempo. Insomma, una diretta da non perdere assolutamente se state aspettando con forte trepidazione XDefiant e volete provare ad accedere alla fase di testing. A questo punto, noi vi diamo appuntamento alle 16:30 sul nostro canale Twitch.