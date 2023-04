Suicide Squad Kill the Justice League è stato posticipato a febbraio 2024

Il mese scorso è stato riferito che a seguito del contraccolpo dei giocatori per la sua vetrina di gioco, Suicide Squad: Kill the Justice League era stato ritardato internamente e poteva essere rinviato al 2024. Ora è stato confermato ufficialmente.

Rocksteady e WB Games hanno annunciato che Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato quasi un anno dopo il previsto. Previsto per il lancio il mese prossimo, lo sparatutto open world di supereroi è stato posticipato al 2 febbraio 2024. Questa non è la prima volta che il gioco subisce un ritardo. Inizialmente previsto per il lancio nel 2022, il gioco è stato già posticipato a maggio 2023. Quando verrà lanciato a febbraio del prossimo anno, uscirà nove anni dopo Batman: Arkham Knight. Di seguito la dichiarazione di Rocksteady:

Abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di prenderci il tempo necessario per lavorare e rendere il gioco un’esperienza di qualità migliore per i giocatori.

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.