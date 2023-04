Diablo IV: l’Incantatore nel nuovo trailer

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo IV, dopo un breve trailer incentrato sul Tagliagole, adesso scopriamo di cosa è capace l’Incantatore. Il breve trailer ci offre un rapido sguardo ai vari incantesimi e abilità che la classe può utilizzare, mentre si fa strada nel mondo di Sanctuary.

Il trailer mostra i diversi elementi che l’Incantatore può utilizzare nel gioco, inclusi fulmini, fuoco e ghiaccio. Ogni elemento ha diversi incantesimi e abilità associati, in modo da creare una build versatile e potente. Grazie a questo cocktail scoppiettante di elementi, questa classe è capace di “sciogliere” letteralmente i demoni. Infatti, grazie all’utilizzo di una magia di ghiaccio ad area è possibile congelare più nemici contemporaneamente, ed a seguire è possibile usare una magia di fuoco per carbonizzare i demoni. Questa classe ha anche la capacità di proteggersi, avvolgendosi interamente con il ghiaccio in modo da eludere gli attacchi nemici. Inoltre, ha un’alta capacità di mobilità grazie al teletrasporto, in modo da muoversi più velocemente e saltare ostacoli. L’ultima potente magia mostrata nel trailer è quella in cui si vede un enorme serpente di fuoco avvolgere l’Incantatrice ed attaccare i nemici vicini, distruggendoli all’istante.

Di recente, Blizzard ha anche parlato dei contenuti end game del titolo, del pass battaglia e dei punti eccellenza in modo approfondito. Vi ricordiamo che Diablo IV farà il suo debutto il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC.