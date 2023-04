Wild Hearts: disponibile una nuova patch

Per il titolo action rpg Wild Hearts di Electronic Arts, Koei Tecmo e Omega Force è stata resa disponibile una nuova patch che bilancia in battaglia la lama d’atiglio, l’arco, la lama alata e Karakuri Katana. Il nuovo aggiornamento prevede anche correzioni di bug e altre modifiche. Di recente è stato rilasciato il primo major update del titolo. Trovate le note complete della nuova patch qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Nessuno ormai ricorda più cosa fu a scatenare l’implacabile ira dei kemono. Alimentate dalla disperazione, queste maestose creature che incarnano la forza primordiale della natura seminano morte e distruzione. Per molto tempo nessuno osò sfidare la loro furia, ma un giorno qualcuno venuto da molto lontano riaccese la speranza. Brandisci le armi più letali e sfrutta la potenza degli antichi karakuri per volgere le sorti della battaglia in tuo favore.

Caratteristiche

Wild Hearts è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

