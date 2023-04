Redfall: il nuovo trailer è incentrato su Remi

Redfall avrà quattro protagonisti giocabili che i giocatori potranno scegliere e fino ad ora, Arkane ha mostrato diversi trailer dedicati a due di loro: Layla Ellison e Jacob Bowyer. Ora, è stato rivelato un altro nuovo trailer grazie ad IGN, questa volta incentrato su Remi de la Rosa.

Il trailer inizia rivelando parte della sua storia passata, con Remi che ha dimostrato di essere parte degli aiuti di evacuazione quando l’epidemia di vampiri è iniziata nella città insulare di Redfall, solo per ritrovarsi bloccata come tutti gli altri. Nel gioco, Remi è una specialista di robotica e ingegneria e ad accompagnarla ci sarà un robot di nome Bribon, che la aiuterà durante il combattimento. Grazie alle sue conoscenze ingegneristiche, sarà possibile utilizzare bombe adesive, utili sia per infliggere danno ai vampiri che per aiutarsi a saltare più in alto. Il robot Bribon ci aiuterà a distrarre i nemici per creare una strategia d’attacco, ma anche stordirli per un breve periodo di tempo. Infine, per i giocatori interessati al lato cooperativo, Remi sarà anche un personaggio di supporto per l’intero team e sarà in grado di curare gli alleati.

Redfall verrà pubblicato il 2 maggio per Xbox Series X/S, PC ed al day-one sul Game Pass.