GameStop inaugura il suo primo Flagship Store a Milano

Oggi GameStop Italia alle ore 16.00 inaugurerà a Milano il suo primo Flagship Store. Collocato nel cuore della città, il nuovo negozio è stato progettato per interagire con i clienti e raggiungerli come mai era capitato in passato. Il nuovo negozio offre ai clienti l’occasione di esplorare il mondo del gaming in modi mai visti prima. Dalle ultime novità in materia di console per videogiochi fino a una grandissima varietà di giochi da tavolo. Anche noi di GamesVillage parteciperemo all’evento e come nostro rappresentate sarà presente Piermatteo Bruno.

Al primo piano del negozio incontrerete un muro LED a 270° pensato per dar vita ad un’esperienza immersiva. Al secondo piano, sarà possibile visitare l’area vendita totalmente ridisegnata. Per la prima volta saranno presenti tre diverse sezioni dedicate a prodotti differenti, ovvero ProGaming, ProStreamer e Home. In questo modo, i clienti possono trovare il prodotto perfetto per soddisfare le proprie necessità. Che si tratti di un monitor gaming per gli appassionati di e-sport, di un microfono da streaming per lo streamer professionista, oppure di una comoda sedia da gaming per l’utente comune. Per la compagnia, questo negozio rimarca la volontà di espandersi in Italia e investire in questo mercato, trasformandolo nel mercato flagship per l’intera regione EMEA. Il negozio mira, inoltre, a testare i confini fra il tradizionale punto vendita e l’esperienza offerta dal negozio concept, una caratteristica che lo rende il primo del suo genere. Potete seguire l’evento di lancio del primo Flagship Store di GameStop, una 3 giorni con influencer, musica e soprese, su Facebook oppure sul Canale Twitch della GameStopTV, con Lorenzo Fazio in arte Kobe, che presenterà le dirette insieme al team di GameSoul.