ASUS ROG Swift PG32UQ Recensione: il monitor perfetto per PlayStation 5

Quando ASUS ha deciso di inviarmi uno dei suoi monitor top di fascia, ossia ASUS ROG Swift PG32UQ, nella mia testa si è accesa subito una lampadina: perché non utilizzare il monitor come schermo per la mia PlayStation 5? Perché ho preso questa decisione? Perché fino a questo momento ho utilizzato la console next-gen con un televisore in Full HD e con supporto al solo HDMI 2.0. E dunque, quale passaggio migliore ad un livello superiore di gaming se non un monitor da gaming con la G maiuscola?

ASUS ROG Swift PG32UQ è un monitor per il gaming professionale 4K UHD IPS da 32 pollici progettato per giochi a 144 Hz. È dotato dell’ultimo standard HDMI 2.1 per supportare immagini 4K e frequenza a 120 Hz nativa su console next-gen (PlayStation 5 per l’appunto) senza sottocampionamento e la tecnologia Display Stream Compression e la compatibilità NVIDIA G-Sync consentono ovviamente esperienze super fluide anche su PC. Partiamo da una premessa importante: ROG Swift PG32UQ va considerato un monitor “in pensione” non per le sue caratteristiche, ma soltanto perché attualmente è abbastanza difficile reperirlo sul mercato, dato che c’è stato un vero e proprio passaggio di testimone verso il modello più recente, ossia il ROG Strix XG32UQ. Ciò però non vuol dire che sarà del tutto impossibile trovare un ROG Swift PG32UQ!

ASUS ROG Swift PG32UQ: specifiche tecniche

Colore ‎Nero Dimensioni prodotto ‎10 x 48 x 50 cm; 2 Kg Numero modello articolo ‎PG48UQ Dimensione schermo ‎32 Risoluzione schermo ‎3840×2160 Risoluzione ‎3840 x 2160 Pixel Numero di porte USB 3.0 ‎1 Numero di porte HDMI ‎2 Voltaggio ‎220 Tipo di alimentazione ‎Battery-Powered Le batterie sono incluse ‎No Peso articolo ‎2 kg

Frequenza di aggiornamento 4K nativa a 120 Hz sulle console più recenti

HDMI 2.1 con larghezza di banda full 48 Gbps(Maggiori info)

Variable Refresh Rate (VRR)

Auto Low Latency

Installazione e design: fiore all’occhiello per ASUS

L’imponente scatolo di ASUS ROG Swift PG32UQ subito mi aveva fatto pensare ad un monitor pesante e difficile da montare, vista la mia primissima esperienza e primo impatto con un monitor da gaming di fascia alta che supera i 3 zeri come cifra d’acquisto. Mai prima impressione fu più sbagliata. Il montaggio è risultato estremamente facile e diretto: il monitor si fissa alla sua solidissima ed elegantissima base metallica tramite 2 perni. Una volta montato, il risultato è un magnifico monitor di colore nero, che messo sulla scrivania fa davvero la sua figura, sia per eleganza che per solidità. Progettato per il massimo del comfort, il supporto offre regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza per garantire la posizione di visualizzazione ideale per tutti. Inoltre, per chi lo desidera, ROG Swift PG32UQ è anche compatibile con il montaggio a parete VESA per opzioni di posizionamento più flessibili. Questa però non è l’opzione da me scelta. Ecco dunque le caratteristiche principali:

Regolazione altezza da 0 a 100mm

Inclinazione da +20° a -5°

Rotazione da +25° a -25°

La parte posteriore invece, dal design estremamente accattivante e futuristico, offre una moltitudine di opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1, USB 3.0 e DisplayPort 1.4, garantisce un’ampia compatibilità con una varietà di sorgenti di ingresso. Dunque, dopo aver trovato la posizione ideale e aver collegato il monitor alla presa elettrica e alla mia PlayStation 5, l’unica cosa da fare è stata quella di iniziare a testarlo.

Combo perfetta con PlayStation 5

ASUS ROG Swift PG32UQ è un 32 pollici di puro godimento per gli utenti PlayStation 5! Partiamo da un presupposto: il monitor permette di giocare con la risoluzione massima di 4K nativi e dunque, raggiungere il massimo in termini grafici, nonostante i limiti delle dimensioni. Eppure, il buon Swift ha dato il meglio di sé impostando una risoluzione pari a 1440p, cui settaggio su PS5 è stato rapido e privo di intoppi. La console infatti ha subito impostato questa risoluzione, fattore che mi ha fatto capire come il matrimonio tra i 2 fosse cosa già scritta. Ovviamente, occorre connettere la console al monitor tramite cavo HDMI 2.1 (disponibile anche all’interno dello scatolo di ASUS ROG Swift PG32UQ). Oltre ai 1440p, ci pensa la frequenza di aggiornamento di 144Hz a garantire un gameplay coinvolgente e una grafica degna di un giocatore professionista. Inoltre, tale frequenza offre un tempo di risposta delle immagini in movimento quasi istantaneo pari a 1 ms per immagini fluide e senza sbavature e sfocature da movimento. Sfocature che in realtà si sono manifestate in occasione dei primi utilizzi del monitor, ma solo perché l’occhio non era ancora abituato al cambio di risoluzione e frequenza di aggiornamento. Per completare il quadro: le tecnologie HDR e Quantum Dot consentono a Swift PG32UQ di offrire una gamma di colori più ampia e livelli di contrasto più elevati rispetto ai monitor e ai televisori tradizionali, offrendo i bianchi più luminosi e i neri più scuri (effetto visibile soprattutto in occasione della prova con Resident Evil 4 Remake).

É proprio con Resident Evil 4 che ho iniziato la mia esperienza (e la mia prova) con ASUS ROG Swift PG32UQ. Il passaggio dai 1080p ai 1440p è stato qualcosa di visibile fin dalle prime battute di gioco. Un dettaglio grafico più alto e dei colori più sgargianti e vivi mi hanno permesso comunque di non perdere nulla in termini di prestazioni, con i 60 frame al secondo che sono rimasti sempre stabili (ovviamente). Proprio i colori proposti su schermo mi hanno dato un senso di vitalità impercettibile sul comune televisore Full HD. Una piccola pecca forse si è manifestata in alcune occasioni quando su schermo erano presenti effetti di luce, con l’HDR che in questi casi ha necessitato di qualche smanettamento aggiuntivo per regolarlo in maniera più ottimale.

La situazione in termini di prestazioni è decisamente migliorata quando ho testato il monitor con Overwatch 2, titolo che su PlayStation 5 supporta una risoluzione pari a 120 frame al secondo. E con ASUS ROG Swift PG32UQ che in pratica mi ha permesso di liberare dalle catene il frame rate il passaggio da un comune televisore ad un monitor da gaming di fascia alta mi ha fatto letteralmente alzare dalla sedia e gridare a più non posso. Ma, e diciamolo, non è soltanto la frequenza d’aggiornamento del monitor che permette di ottenere questo gameplay iperfluido, ma anche il già citato MPRT di 1 ms contribuisce molto, soprattutto quando si tratta di giochi FPS dove il tempismo è tutto. 120 frame al secondo testati anche su Fornite, che insieme alla risoluzione di 1440p (da impostare nelle opzioni grafiche del gioco, mi raccomando) rendono il battle royale di Epic Games un’altra cavia utile per capire il perché un monitor dal prezzo pari a 1200 euro (a salire) non solo mi ha svoltato l’esistenza, ma mi ha fatto capire che per ottenere il massimo delle prestazioni dalla mia PlayStation 5 dovevo semplicemente effettuare il passaggio da TV a monitor da gaming, anzi, per essere precisi a un monitor da gaming targato ASUS ROG. E magari, in un futuro non troppo lontano, sarà possibile liberare il frame rate su questo monitor anche con una risoluzione pari a 4K… ma in questo caso probabilmente occorre aspettare l’arrivo sul mercato delle tanto nominate console mid-gen di nona generazione.

ASUS ROG Strix XG32UQ: il fratello più piccolo, ma disponibile!

Come ho già detto in questa recensione, ASUS ROG Swift PG32UQ può essere considerato come il monitor perfetto per tutti i possessori di PlayStation 5, ma ha una disponibilità un po’ limitata sul mercato, dato che il produttore ha lanciato sul mercato quello che può essere considerato il suo “fratello minore”, ossia ASUS ROG Strix XG32UQ, acquistabile anche direttamente tramite lo store ufficiale al prezzo di 1299 euro. ROG Strix XG32UQ è un monitor professionale da 32 pollici 4K UHD IPS progettato per il gaming a 160 Hz (OC). È dotato dell’ultimo standard HDMI 2.1 per supportare immagini 4K 120 Hz native sulle console più recenti senza sottocampionamento e la tecnologia Display Stream Compression (DSC) e la compatibilità NVIDIA G-SYNC consentono esperienze super fluide su PC. Un gamut del 96 %dCI P3 del colore e la certificazione completa DisplayHDR 600, assicurano eccezionali colori per un gaming incredibilmente coinvolgente e realistico. Dunque, per chi non riuscisse a reperire il modello PG32UQ, è possibile senza ulteriori sforzi di ricerca andare dritti sul modello XG32UQ.

Facilità di montaggio, design accattivante e prestazioni da urlo! Così sintetizziamo l’anima di ASUS ROG Swift PG32UQ, il monitor da gaming di fascia alta che dà il meglio di sé in tandem con PlayStation 5. Forse il prezzo a 3 zeri che supera ampiamente i 1200 euro può spaventare molte tasche, ma vi assicuro che l’acquisto è più che giustificato e che non vi pentirete neanche di un’euro speso. Ovviamente, ASUS ROG Swift PG32UQ con i suoi 32 pollici e la sua risoluzione pari a 4K si rivelerà anche un monitor più che ottimo per il PC e siamo sicuri che i possessori di macchine più che performanti troveranno in questo modello un compagno di viaggio che vi permetterà di dar libero sfogo grafico e prestazionale dei vostri PC. Intanto, ASUS ROG Swift PG32UQ è promosso a pieni voti per PlayStation 5!