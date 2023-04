Final Fantasy XVI: Moongazing è il main theme del titolo, ecco il nuovo trailer

Nel recente State of Play dedicato a Final Fantasy XVI, il producer Naoki Yoshida ha confermato che l’artista Kenshi Yonezu si è occupato della composizione del main theme dell’Action RPG. Per fortuna, non abbiamo dovuto attendere molto a lungo per ascoltarlo. Un breve teaser per la canzone è stato reso disponibile tramite Twitter ed è intitolato “Tsuki Wo Miteita – Moongazing“.

Kenshi Yonezu, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Hachi, ha iniziato a produrre canzoni originali VOCALOID intorno a maggio 2009. Le canzoni che compone hanno un punto di vista unico, comune tra le sue produzioni. L’artista ha però iniziato il suo debutto nel 2012, cantando brani per anime popolari, come Kick Back di Chainsaw Man e Peace Sign di My Hero Academia. Ha vinto anche numerosi premi nel corso degli anni e ha venduto oltre 11 milioni di copie fisiche e digitali solo in Giappone.

Vi ricordiamo che, nonostante l’estesa presentazione di ieri sera, il producer Naoki Yoshida ha confermato che c’è ancora molto da rivelare tra contenuti end-game, secondari e tanto altro. Yoshida ha promesso che presto arriveranno maggiori informazioni e dettagli sul titolo. Nell’estesa presentazione di ieri sera, che trovate qui per maggiori dettagli, sono state mostrate e svelate diverse informazioni sul titolo. Tra le tante novità vi accenniamo ai combattimenti, che saranno frenetici ed in tempo reale, e Clive imparerà un gran numero di abilità dagli Eikon. L’ultima chicca presente in Final Fantasy XVI sono i “Timely Accessories” adatti ai giocatori meno pratici del genere Action.

Infine, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno in esclusiva per PlayStation 5.