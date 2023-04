Wo Long Fallen Dynasty: disponibile la patch 1.06

Lo sviluppatore Koei Tecmo per il gioco action rpg Wo Long Fallen Dynasty, tramite un post su Twitter, ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento, versione 1.06. La nuova versione aggiunge delle funzioni al gioco insieme a delle migliorie e correge alcuni errori. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Di recente è stata pubblicata la patch 1.05. Di seguito una panoramica del gioco:

Wo Long Fallen Dynasty segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Caratteristiche

Wo Long Fallen Dynasty è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

#WoLongFallenDynasty Ver. 1.06 Patch Released.

A patch for all platforms to add functions, make adjustments, and fix bugs has been released.

Details can be found on the website.https://t.co/vUhnSeP40z#KTfamily

— KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) April 14, 2023