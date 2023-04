Razer Stream Controller X: presentato l’ultimo device dedicato allo straming

Il Razer Stream Controller X è l’ultima novità nell’ecosistema di device Razer per lo streaming, pensato per affascinare il pubblico durante sessioni di gameplay. È dotato di ben 15 pulsanti LCD programmabili in un formato compatto in modo che gli streamer siano in grado di far lampeggiare facilmente le luci dello streaming, riprodurre suoni personalizzati o passare da un’applicazione all’altra con un semplice clic.

Lo Stream Controller X è basato sul Loupedeck Software, che garantisce la compatibilità play-and-play con tutte le principali piattaforme di streaming come OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro e tante altre ancora. Grazie all’accesso all’interfaccia utente di Loupedeck è possibile installare senza problemi applicazioni, plugin e persino emote per dare una veste migliore all’esperienza di streaming. Sarà possibile trascinare e rilasciare facilmente le applicazioni preferite tramite il Marketplace di Loupedeck, per una personalizzazione infinita. I plugin più diffusi includono Spotify, Phillips Hue, Adobe Photoshop e persino Voicemod, che aiutano a semplificare i processi creativi. La suite completa di Loupedeck offre, inoltre, agli utenti l’accesso a profili nativi preimpostati per il massimo di comodità e ispirazione. Ogni serie completa di profili dispone di macro e funzionalità predefinite facilmente modificabili per soddisfare le esigenze dell’utente.

Lo streamer deck è dotato di icone personalizzabili per una facile navigazione e consente di creare temi o icone GIF con i loro personaggi preferiti. È stato progettato per un multi-tasking efficiente in modo da permettere di passare facilmente da un profilo all’altro, creare un sistema di cartelle in grado di assicurare ordine durante gli stream. È possibile programmare ogni pulsante con funzioni macro multi-link per automatizzare i processi sincronizzati, aumentando la produttività e semplificando le attività quotidiane. Lo Stream Controller X utilizza anche un supporto magnetico antiscivolo a 50° removibile, che garantisce un angolo di visione confortevole e mantiene il controller fermo durante le lunghe e intense sessioni di gioco o di streaming.

Il Razer Stream Controller X è disponibile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 179,99€. Per altre news Tech clicca qui!