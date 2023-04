Diablo IV: sarà possibile saltare la campagna dopo il primo playtrough

Da quello che ha affermato Blizzard nell’ultimo video con gli sviluppatori, sappiamo che Diablo IV presenterà ricchi contenuti endgame. Ovviamente, per arrivare a questi contenuti è necessario completare la campagna ma gli sviluppatori confermano che sarà possibile saltarla, dopo averla completata per la prima volta.

In una presentazione a cui ha partecipato Push Square, Blizzard Entertainment ha affermato che completare la campagna una volta consente di saltarla con qualsiasi personaggio futuro. Grazie al modo in cui è stato progettato il mondo e l’assoluta libertà di andare praticamente ovunque, i giocatori possono dare la priorità ai contenuti che desiderano senza preoccuparsi della campagna. Dunque, una volta completata la campagna è possibile saltarla con qualsiasi personaggio aggiuntivo creato. In tal modo, saremo in grado di buttarci a capofitto nel mondo aperto ed affrontare i contenuti endgame che vogliamo. Ovviamente bisognerà vedere come funzionerà il tutto, in termini scalabilità del livello di difficoltà, ma sapere che non dovremo rigiocare l’intera campagna ci fa tirare un sospiro di sollievo.

Detto ciò, dovremo comunque far salire di livello un nuovo personaggio in ogni nuova stagione. È stato annunciato che il Pass Battaglia avrà una durata di circa 80 ore, che coincide con il tempo per raggiungere il livello massimo (100). Ci saranno dei cambiamenti rispetto al passato, infatti i Punti Eccellenza nel nuovo Diablo presentano un level cap e non sono più infiniti. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer che mostra l’Incantatore, la classe che sfrutta magie ed elementi a suo favore.

Vi ricordiamo che Diablo IV farà il suo debutto il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC.