GTA Online: arriva il creatore di targhe e il fuoristrada Karin Boor, ecco tutte le novità

In GTA Online arrivano importanti novità per i giocatori, a partire dal nuovo fuoristrada Karin Boor, nuovi cosmetici, bonus per i dirigenti, sconti sugli uffici, GTA$ e RP doppi in Pilotini ed arriva anche il creatore di targhe.

Il Karin Boor è un fuoristrada a prova di imprevedibilità. Avventursi fuori dai sentieri battuti con il Karin Boor sarà una passeggiata ed è disponibile presso Southern San Andreas Super Autos e gratis per gli abbonati a GTA+. Per chi acquisterà il nuovo Karin Boor tra oggi e il 26 aprile sbloccherà la maglietta Karin. È un momento perfetto per darsi al crimine a Los Santos. Unirsi a un’organizzazione o fondarne una questa settimana diventa più facile, grazie allo sconto del 30% sugli uffici presso Dynasty 8 Executive e tanti altri incentivi. Si potrà ottenere il 50% di GTA$ e RP in più per il completamento delle missioni di vendita di carichi speciali. Inoltre, ci saranno GTA$ e RP doppi nelle spietate Lotte tra business, contendendo carichi di valore ad altre organizzazioni in Freemode. Infine, gli stipendi per guardie e associati sono triplicati.

Completando una vendita di carichi speciali durante questa settimana otterrai l’elegante Giacca smoking ipnotica bianca. GTA$ e RP doppi in Pilotini, in quest’esperienza dal sapore retrò con visuale dall’alto. All’autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian ci sarà una nuova selezione di veicoli quali la Pegassi Reaper (supercar, 30% di sconto), la Ocelot Swinger (sportiva classica), la Vapid Flash GT (sportiva), la Übermacht Zion Classic (sportiva classica) e la Pegassi Tempesta (supercar). Mentre all’autosalone Luxury Autos troveremo la Pegassi Zorrusso (supercar, 30% di sconto) e la Coil Raiden (sportiva). L’area di prova dell’Autoraduno di LS è il posto perfetto per sperimentare con i veicoli in possesso o con uno dei tre veicoli disponibili questa settimana: Albany V-STR (sportiva, 30% di sconto), Pfister Growler (sportiva) e Vulcar Warrener HKR (berlina).

Evitando gli agenti che ci inseguono e piazzandoci tra i primi 5 per tre giorni consecutivi negli inseguimenti vinceremo il veicolo personalizzabile Obey 8F Drafter (sportiva).

La novità più importante sarà il nuovo Creatore di Targhe. Dalla prossima settimana, sarà possibile personalizzare ancora di più i propri veicoli preferiti, grazie al nuovo Creatore di targe, uno nuovo strumento web per personalizzare le targhe in GTA Online. Sarà possibile creare fino a 30 targhe personalizzate, piazzando degli ordini attravero un browser su computer fisso o su dispositivi mobili. Si potrà successivamente montare la targa in gioco. Continuate a seguirci per ulteriori novità su GTA Online e sul mondo del gaming.