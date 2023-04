Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe arriva a settembre, secondo Jason Schreier

A marzo, vi abbiamo riferito che Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe uscire a settembre 2023, quando il doppiatore di Venom ha rivelato tutti i dettagli. Ora sembra che anche Jason Schreier abbia confermato il mese di uscita, e coincide con l’autunno 2023. Sembra che la data di uscita di Spider-Man 2 sarebbe effettivamente confermata per mese di settembre di quest’anno. Qualche settimana fa, il doppiatore di Venom, Tony Todd, ha parlato in dettaglio della finestra di rilascio su PlayStation 5, ma da allora il rumor non è stato più preso in consioderazione.

Jason Schreier potrebbe aver confermato che Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato nel mese di settembre 2023 come contromossa di Sony al lancio di Starfield. Il tweet principale prevedeva il ritardo di Suicide Squad: Kill The Justice League, e con la data di uscita del 6 settembre anche di Starfield, settembre sarà un mese molto impegnativo per titoli esclusivi su entrambe le console. Ricordiamo che la campagna pubblicitaria, secondo Todd, partorà nel mese di agosto, quindi dovremmo aspettare ancora qualche mese prima di vedere dei trailer del nuovo titolo dell’arrampicamuri.

La formulazione del tweet di Todd potrebbe suggerire che la finestra di PlayStation non è scolpita nella pietra, quindi potrebbe anche teoricamente essere spostata per dare distanza a entrambi i titoli. Bill Rosemann, vice presidente della sezione creativa di Marvel Games, ha descritto il gioco come tutto ciò che ami del primo gioco e Spider-Man: Miles Morales ma anche di più. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale del gioco:

Marvel’s Spider-Man 2 è il prossimo gioco dell’acclamato franchise Marvel’s Spider-Man di PlayStation. Sviluppato per la console PlayStation 5 in collaborazione con PlayStation e Marvel Games.

Insomniac Games sta anche lavorando a un gioco di Wolverine per PS5. Secondo lo studio, l’IP sarà un titolo autonomo diretto da Brian Horton e Cameron Christian, che sono stati i protagonisti creativi di Spider-Man: Miles Morales.