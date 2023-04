Immortals of Aveum: svelata la longevità del gioco

Immortals of Aveum ha ricevuto da poco il suo trailer reveal completo e la sua prima impressione è stata forte. Lo sviluppatore Ascendant Studios promette un’esperienza per giocatore singolo grandiosa e roboante con il suo sparatutto fantasy cinematografico in prima persona e, sebbene manchi ancora un po’ di tempo all’uscita del gioco, sta già suscitando un certo entusiasmo.

E quando verrà lanciato, sembra che sarà un’esperienza piuttosto corposa. In un’intervista pubblicata sul sito web di Epic Games, il direttore del gioco e CEO di Ascendant Studios, Bret Robbins, ha rivelato che Immortals of Aveum avrà una durata minima di 20-25 ore, che potrà essere estesa grazie all’abbondante esplorazione e ai contenuti opzionali offerti:

Ho iniziato con un’idea libera su uno sparatutto magico, ovviamente mentre lavoravo a Call of Duty, ma molto rapidamente il gioco si è evoluto in qualcosa di molto diverso”, ha detto Robbins. Non siamo un Call of Duty fantasy. Siamo il nostro gioco. Abbiamo un sacco di esplorazione del mondo, un sacco di enigmi, meccaniche puzzle e un sacco di contenuti aggiuntivi. È un gioco enorme. Se si cerca di giocarlo per intero, si superano le 20-25 ore, mentre se si vuole esplorare e fare molto, il gioco diventa molto più lungo.

Robbins ha anche parlato brevemente del modo in cui il gioco e il suo mondo sono strutturati. I giocatori si sposteranno da un’area all’altra che, come già detto, offrirà molto spazio per l’esplorazione, compresi “percorsi opzionali e contenuti nascosti”. Nel frattempo, è interessante notare che ci saranno anche alcuni elementi Metroidvania, con i giocatori in grado di sbloccare aree precedentemente inaccessibili utilizzando le nuove abilità acquisite.

Jack acquisisce nuove abilità nel corso del gioco, che gli permettono di sbloccare nuove aree. Ci sono molti percorsi opzionali e contenuti nascosti da trovare. Man mano che si acquisiscono nuove abilità, si può tornare nelle aree precedenti e usare quelle abilità per sbloccare nuove aree. E ci sono diversi tipi di enigmi in tutto il gioco.

Immortals of Aveum verrà lanciato il 20 luglio per PS5, Xbox Series X/S e PC.