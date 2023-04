The Lord of the Rings Gollum ha raggiunto la Fase Gold

Dopo anni di sviluppo e molteplici ritardi, The Lord of the Rings Gollum ha ricevuto una data di uscita certa per il 25 maggio. Ora sembra che sia in linea con la stessa data, dato che un recente tweet conferma che il gioco ha raggiunto la Fase Gold Naturalmente, l’avventura d’azione stealth sarà disponibile solo per Xbox, PlayStation e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito.

Come prequel de Il Signore degli Anelli, la storia ha come protagonista Gollum, che si avventura nella Terra di Mezzo alla ricerca dell’Unico Anello. Incontrerà personaggi familiari come Gandalf il Grigio e Shelob, nuovi arrivati come l’Uomo Candela ed esplorerà luoghi come Mordor e Mirkwood.

Nel corso del viaggio, Gollum dovrà prendere diverse decisioni, assecondando il suo lato brutale o abbracciando l’approccio più misericordioso di Smeagol. Per una presentazione più approfondita del gameplay de Il Signore degli Anelli: Gollum, restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti nelle prossime settimane.