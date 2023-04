Nier Automata Ver1.1a: nuovo trailer pubblicato

Poche ore fa, Aniplex ha rilasciato sul proprio canale YouTube un nuovo breve trailer, della durata suppergiù di 2 minuti, di Nier Automata Ver1.1a, l’anime disponibile su Crunchyroll basato sul videogioco Nier Automata, un action RPG sviluppato da Platinum Games e Square Enix.

Di seguito vi è la panoramica ufficiale di Nier Automata Ver1.1a:

Un futuro lontano, il 5012.

L’improvvisa invasione aerea della Terra da parte degli 〈Alieni〉 e delle loro creazioni 〈Machine Lifeforms〉 ha portato l’umanità sull’orlo dell’estinzione. Gli umani superstiti che si sono rifugiati sulla Luna organizzano un contrattacco utilizzando soldati 〈androidi〉 per riconquistare la Terra. Tuttavia, la guerra raggiunge una situazione di stallo perché le 〈Machine Lifeforms〉 continuano a moltiplicarsi all’infinito. A sua volta, l’umanità schiera una nuova unità di soldati androidi come arma definitiva: YoRHa.

Appena inviato sulla Terra, 2B si unisce a 9S, l’analista attualmente di stanza lì, e nel corso della sua missione incontra una miriade di fenomeni misteriosi…

Questa è la storia di questi 〈androidi〉 senza vita e della loro lotta senza fine per il bene dell’umanità.