The Lord of the Rings Gollum: svelata la Precious Edition

Qualche giorno fa The Lord of the Rings Gollum ha raggiunto il gold, terminando il suo sviluppo e pronto all’uscita del 25 maggio. E intanto, Daedalic Entertainment e Nacon hanno svelato l’edizione da collezione, la “Precious Edition”.

I pre-ordini per questa edizione e quella standard sono disponibili (su Steam ed Epic Games Store per PC, Microsoft Store per Xbox One e Xbox Series X|S e PlayStation Store per PlayStation 4 e 5) e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Le edizioni fisiche per console saranno disponibili al lancio, mentre la versione Nintendo Switch arriverà entro la fine dell’anno.

La Precious Edition è stata creata pensando ai fan di Tolkien.

come scritto nel comunicato ufficiale, “Daedalic Entertainment e NACON hanno fatto di tutto per curare un pacchetto accattivante che include oltre 100 straordinarie opere d’arte, un compendio di tradizioni per approfondire la tua conoscenza della Terra di Mezzo, ulteriori linee Sindarin per gli Elfi del gioco, che ti faranno sentire come se fossi nel giusto a est delle Montagne Nebbiose e altro ancora.”

EDIZIONE PRECIOUS | Il Signore degli Anelli: Gollum

Contenuti:

Il Signore degli Anelli: Gollum | Avventura fondamentale

Concept art esclusivo | Oltre 100 bozzetti originali e segreti di sviluppo

Compendio delle tradizioni | Scopri di più sulla storia della Terra di Mezzo

Colonna sonora originale | Epico album orchestrale di 17 tracce

Sindarin VO Espansione| Doppiaggio aggiuntivo nella lingua elfica del Sindarin, realizzato da professionisti per i fan irriducibili della Terra di Mezzo che vogliono immergersi ancora di più mentre esplorano il mondo di Tolkien

EDIZIONE STANDARD | Il Signore degli Anelli: Gollum™

Contenuti:

Il Signore degli Anelli: Gollum | Avventura principale.

Ogni pre-ordine, che si tratti della Precious o della Standard Edition, sbloccherà anche 6 emote esclusive per il nostro improbabile eroe, Sméagol— *Gollum, Gollum.

Qui sotto potete vedere il trailer del pre-order di The Lord of the Rings Gollum.