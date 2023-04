Truck Driver: cancellata la Premium Edition

SOEDESCO ha annunciato la cancellazione di Truck Driver: Premium Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il team ha deciso di cancellare questa “Premium Edition” per concentrarsi sul prossimo Heading North.

SOEDESCO ha dichiarato in merito:

‘Da quando abbiamo iniziato lo sviluppo di Truck Driver: Heading North abbiamo collaborato con diversi grandi studi di sviluppo. Tuttavia, ci sono stati alcuni imprevisti che hanno causato il ritardo del DLC e che hanno fatto slittare i nostri piani per TD nel suo complesso. Questo ci ha portato alla decisione di cancellare l’edizione Premium di TD.

Alla nostra comunità vorremmo dire: Grazie per l’incredibile supporto e la pazienza. Sono in arrivo nuove informazioni su TD e vi ricordiamo che questa non è la fine di Truck Driver: è infatti ancora diretto a nord”.

Qui sotto il tweet di Soedesco che annuncia la cancellazione della Premium Edition.

⚠️ Dear truckers, please read the following for an important announcement about #TruckDriver: Premium Edition.

Thanks for the support ❤️ pic.twitter.com/A0IVNsiPPe

