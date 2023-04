DE-EXIT Eternal Matters: l’avventura narrativa debutta oggi su PC e console

DE-EXIT- Eternal Matters , come da titolo, è un’avventura narrativa con un forte stampo cinematografico e da oggi debutta ufficialmente su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il titolo è figlio del premiato distributore internazionale di Endling – Extinction is Forever, HandyGames, e dallo sviluppatore SandBloom Studio con sede a Barcellona. Il titolo è accattivante e si presenta come un indie a tinte puzzle platform con una trama che ne fa da fulcro intorno al quale ruoteranno le varie dinamiche di gioco. Ecco, di seguito, alcune sue caratteristiche peculiari:

Un’esperienza surreale di stampo cinematografico – DE-EXIT adotta un’estetica voxel minimalista per dipingere un quadro dell’aldilà dai colori vivi, impreziosito ulteriormente dal design cinematografico, dalle animazioni in motion capture e dagli effetti speciali realistici.

Rifletti sulla morte, sulla perdita e sulla memoria – Vesti i panni di un’anima defunta recentemente e vivi una storia che non ha paura di porre domande sulla perdita e su ciò che si trova oltre la nostra esistenza mortale.

Amici e nemici complessi – Crea legami con personaggi complessi, ognuno con storie uniche e motivazioni differenti. Viaggia con loro o affrontali in combattimento per salvare il Piano della Memoria.

Narrazione interattiva – Cerca i frammenti di storia, vivi un’azione mozzafiato, sii furtivo e risolvi gli enigmi per dissipare l’alone di mistero che avvolge questa dimensione ultraterrena.

A prendere parola in merito è Julien Gatumel Fernandez, progettista narrativo di SandBloom Studios, il quale dichiara quanto segue:

“Spesso, nei media, la morte è raffigurata negativamente. Noi volevamo offrire un punto di vista nuovo sull’argomento e invitare i giocatori a considerare la morte da una prospettiva raramente esplorata. Lo sviluppo di DE-EXIT – Eternal Matters è stato modellato da persone con i background più variegati e di diverse culture. Speriamo che i giocatori saranno in grado di notare e apprezzare tale diversità nel corso della storia. Ci auguriamo che le persone ameranno DE-EXIT tanto quanto noi abbiamo amato crearlo”.

Il gioco ha dunque premesse interessanti, ma per saperne di più basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo, noi restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Remedy ha aggiornato il suo logo dopo ben vent’anni? Qui il nostro articolo dedicato.