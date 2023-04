Disney Speedstorm: mostrate le abilità di Sulley e Mike di Monsters & Co.

Gameloft continua a mostrare le abilità uniche dei personaggi che saranno presenti per la prima season di Disney Speedstorm, che sarà incentrata su Monsters & Co. Dopo Celia Mae è il turno di Sulley e di Mike Wazowski.

Per quanto riguarda Sulley (classe Brawler), la sua skill unica è Fearsome Roar:

L’attivazione normale (premendo il tasto), crea un onda shock che stunna gli avversari in un ampio raggio. L’attivazione caricata invece (tendendo premuto il tasto), crea tre onde shock che stunnano i nemici vicino a Sulley.

Per quanto riguarda Mike Wazowski (classe Speedster), la sua skill unica è “Hold the door!”:

L’attivazione normale (premendo il tasto), fa piazzare una serie di porte di fronte a lui, e viene teletrasportato in avanti se ne attraversa una, mentre gli avversari che le attraversano vengono teletrasportati indietro. L’attivazione caricata invece (tendendo premuto il tasto), una serie di porte più avanti nel tracciato, e viene teletrasportato in avanti se ne attraversa una, mentre gli avversari che le attraversano vengono teletrasportati indietro.

La season vedrà Celia come Defender, Mike Wazowski come Speedster, Sulley come Brawler e Randall come Trickster.

Vi ricordiamo che Disney Speedstorm arriverà in accesso anticipato il 18 aprile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, e vi rimandiamo alla nostra anteprima.