Super Mario Bros il Film: pubblicata in italiano Peaches, la canzone di Bowser per la principessa

Universal Pictures International Italy ha pubblicato nelle ultime ore la versione italiana di “Peaches”, canzone cantata, e accompagnata al piano, all’interno del film da parte di Bowser per la principessa Peach. La voce della versione italiana, di uno dei momenti cult della pellicola targata Illumination e Nintendo, è di Fabrizio Vidale.

La scorsa settimana era uscito anche il videoclip, diretto da Cole Bennett (per Lyrical Lemonade Presents), della versione in lingua originale con presente proprio Jack Black: è infatti lui che dà la voce al personaggio di Bowser nel film. Al momento in cui scriviamo, il video ha superato le 10 milioni di visualizzazioni.

A proposito i grandi numeri, Super Mario Bros il Film ha fatto più di 8 milioni di Euro nei primi giorni in Italia, e ben 378 milioni nel mondo.

Qui sotto potete sentire come l’amore di Bowser esce nota dopo nota dal suo guscio.