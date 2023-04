Milano Design Week: le luci Twinkly accendono le gaming room nella mostra “Il Design nei Videogame” di Intel per il FUORISALONE

La vita delle persone si svolge ormai sempre più in spazi sia fisici che digitali, e se c’è un medium digitale che viene esplorato, abitato, vissuto, e ha la capacità di condizionare l’immaginario di milioni di persone con i suoi mondi virtuali, questo è senz’altro il videogame.

Per questo motivo, nel celebrare la settimana del design, Intel ha deciso di accendere i riflettori sul design nel videogame con un percorso di approfondimento aperto a tutti, nel cuore del Distretto di Porta Romana. La mostra, nell’ampio atrio storico di Spazio Filippetti, a cura di Video Games Party, punterà i riflettori su alcune scene chiave della storia del videogioco sancite dall’opera di donne che hanno rivoluzionato il settore (Carol Shaw, Sheri Graner Grey, Roberta Williams, Jina Ishiwatari Tsukahara, Brenda Romero e Amy Hennig)

Parallelamente alla mostra è previsto uno showroom in cui i visitatori potranno scoprire e giocare con i migliori PC portatili per gamer e creator contemporanei, mettersi alla prova su di un campo da tennis virtuale offerto dalla software italiana AnotheReality, così come italiane sono SiComputer, che in collaborazione con Res-Tech porterà un simulatore di guida creato per i piloti delle corse direttamente dal Musano World Circuit, e Twinkly, che illuminerà l’area con innovative luci smart led per un’esperienza di gaming ancora più immersiva. Ogni giorno lezioni di game design, workshop e talk dedicati al mondo del videogame e alla prospettiva femminile con professionisti del settore e content creator.