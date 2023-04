Cross Tails: data di lancio

L’editore Kemco e lo sviluppatore RideonJapan hanno annunciato che il gioco di ruolo strategico Cross Tails, titolo annunciato per la prima volta al Tokyo Game Show 2022, verrà pubblicato il 20 luglio in tutto il mondo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam).

In Asia l’edizione fisica di Cross Tails, che è già possibile preordinare presso vari rivenditori come Amazon Japan e Biccamera, verrà venduta solo per PlayStation 5 e Nintendo Switch. Di seguito vi è una panoramica del prodotto:

Il Regno di Ranverfurt, un paese degli Hundiani, e la Repubblica di Hidiq, una nazione dei Felis.

Una guerra tra i due popoli si evolverà grazie all’interferenza di una terza potenza inquietante.

Cross Tails è un gioco di ruolo tattico e strategico ricco di sviluppo dei personaggi che segue una trama incentrata sulla storia e su livelli scenici rappresentati in una visuale tridimensionale a quarti. Il giocatore si lancia in battaglie a turni con un’ampia gamma di personaggi, ognuno con le proprie classi.