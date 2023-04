Brave Dungeon The Meaning of Justice: l’early access è terminato

Brave Dungeon The Meaning of Justice è un gioco di ruolo, che è stato pubblicato per la prima volta il 18 febbraio 2022 su Steam in accesso anticipato. Il periodo di Early Access è recentemente terminato; pertanto la versione completa del titolo è da poco approdata su Steam e sul Nintendo eShop, diventando quindi disponibile per Pc e Nintendo Switch a un prezzo di 27,01€.

L’annuncio è stato fatto dallo sviluppatore Inside System e di seguito potete trovare una panoramica di Brave Dungeon The Meaning of Justice :

Che cos’è la serie “The Legend of Datk Witch”?

Il primo gioco è stato sviluppato dallo studio indie giapponese INSIDE SYSTEM nel 2014 e pubblicato come download per 3DS da Circle.ent; la serie ha venduto oltre 450.000 copie.

Che cos’è “Brave Dungeon”?

Brave Dungeon, una derivazione della serie Dark Witch, è stato presentato in Nindies, il predecessore dell’Indie World di Nintendo, ed è stato esposto allo stand Nintendo durante il Bitsummit. Ha venduto un totale di 100.000 copie in tutto il mondo.

Panoramica

Un sequel che eredita il sistema di base del precedente Brave Dungeon della serie Dark Witch. È possibile giocare tre storie diverse con sistemi e protagonisti propri.

-Al: Attraversate la vasta Foresta dei Miracoli e cercate l’uscita della foresta. Raccogliete un numero limitato di “chiavi d’erba” per superare le innumerevoli “porte d’edera” che bloccano il vostro cammino. È possibile proseguire l’esplorazione raccogliendo i pezzi di Syega

sparsi nella foresta e usarli per creare “oggetti Seama”.

-Klinsy: L’obiettivo è quello di trovare i “Libri non sigillati” nascosti nei tre scaffali della biblioteca, noti come “Archivi non aperti”. Nella biblioteca ci sono molte “Trappole di Sigillatura” che mettono alla prova la saggezza degli intrusi.

-Papelne: Papelne viene portata in una pianura vuota. Inizia a costruire la sua città da zero. Raccogliete materiali per creare nuovi strumenti e oggetti.

Siete liberi di costruire e decorare la città come volete. Costruiamo una città più attraente e otteniamo più visitatori!