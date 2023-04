Pocket Bravery: il nuovo trailer mostra i final attack

Statera Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Pocket Bravery, picchiaduro in pixel art che si ispira ai classici degli anni ’90. Nel video vengono mostrate le final attack combos, con quindi mosse concatenate che terminano con l’attacco finale. Si vedono quelle di Nuno, Mingmei, Kimberly e Daisuke. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Pocket Bravery si ispira ai classici degli anni ’90, come Street Fighter, Fatal Fury e The King of Fighters. La sua estetica è influenzata da giochi come Pocket Fighter e altri giochi di combattimento per Neo Geo Pocket Color.

Ma non illudetevi, Pocket Bravery è stato creato per essere un gioco di combattimento nuovo e unico, con personaggi originali, colori vivaci e un sistema di combattimento che vi stupirà, dato che il gioco è stato progettato con l’attenzione rivolta ai giocatori di alto livello. Nonostante ciò, presenta caratteristiche che insegneranno ai giocatori principianti come migliorare ed evolversi nel gioco.

Il gioco utilizza il pad digitale e quattro pulsanti, due per i pugni e due per i calci. È possibile eseguire i comandi tradizionali dei giochi di combattimento utilizzando il pad direzionale e il pulsante per eseguire mosse speciali, super speciali o persino l’attacco finale. Ogni personaggio ha un elemento che rappresenta la sua forza, che può essere fisica o soprannaturale. È possibile accumulare fino a 2 attacchi sulla barra degli elementi. Grazie a questo sistema, è possibile eseguire attacchi elementali che hanno caratteristiche diverse dagli altri e offrono nuove possibilità offensive o difensive al giocatore.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, ricordandovi che al momento è disponibile la demo su Steam, e che il gioco completo, uscirà durante il 2023 (data precisa non ancora svelata), su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, pubblicato da PQube.