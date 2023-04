SEGA starebbe per aquistare Rovio (di Angry Birds) per un miliardo di dollari

SEGA potrebbe essere pronta ad acquisire Rovio Entertainment, il team di sviluppo finlandese dietro la serie di giochi Angry Birds.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, che cita persone che hanno familiarità con la situazione, Sega Sammy Holdings è in trattativa per acquistare Rovio in un accordo del valore di circa 1 miliardo di dollari.

Il report suggerisce che, se le trattative non si interrompono e non vengono tirate per le lunghe per alcun motivo, l’affare potrebbe essere concluso nel giro di pochi giorni.

In precedenza Rovio era stata nel mirino di Playtika, sviluppatore mobile con sede in Israele noto soprattutto per i suoi giochi casual di slot machine, poker e giochi con oggetti nascosti (hidden object games).

A gennaio Playtika aveva annunciato di aver presentato una proposta di acquisizione di Rovio per 810 milioni di dollari.

Poche settimane dopo, Rovio ha annunciato che il suo Consiglio di amministrazione aveva avviato una revisione strategica e stava avviando discussioni preliminari con varie parti, tra cui Playtika.

Il mese scorso, tuttavia, Playtika aveva annunciato che le trattative con Rovio si erano concluse senza un accordo, il che significa che ciò non ostacolerà l’accordo con Sega.

Negli ultimi mesi, Rovio ha lavorato per trovare un modello di business confortevole, che potesse soddisfare sia il suo più noto gioco, Angry Birds, che il resto del suo portfolio.

A febbraio, lo studio aveva infatti annunciato la rimozione della versione Android di Angry Birds e la ridenominazione della versione iOS, sostenendo che la popolarità del mega successo del 2009 stava avendo un impatto negativo sull’attività degli altri giochi.

Vedremo dunque se si avranno notizie ufficiali in merito nei prossimi giorni, relativi a questa acquisizione da parte di SEGA di Rovio. Noi vi aggiorneremo.