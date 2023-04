Sony: senatore USA chiede a Yoshida di rivelare gli accordi di esclusività di PlayStation

Un senatore statunitense ha scritto una lettera aperta all’amministratore delegato di Sony chiedendo informazioni sugli accordi di esclusività dei giochi dell’azienda.

Il senatore repubblicano del North Dakota Kevin Cramer ha dichiarato di aver inviato la lettera all’amministratore delegato di Sony Kenichiro Yoshida “in merito al suo comportamento anticoncorrenziale e per richiedere informazioni sugli accordi di acquisizione della società”.

Nella lettera (originariamente individuata da Axios), Cramer dice a Yoshida che sta scrivendo “per esprimere preoccupazione riguardo agli sforzi di Sony per proteggere il suo business delle console di gioco dalla concorrenza”.

E continua: “Sono preoccupato che il dominio di Sony su questo mercato e i suoi sforzi per perpetuare la sua attuale posizione mettano a rischio un’importante opportunità di sviluppo economico per il North Dakota“.

Cramer afferma che il North Dakota ha “sviluppato una strategia per guidare la nazione nell’educazione all’informatica e alla cybersicurezza“, e che “preparare gli studenti a carriere nel settore dei giochi è una componente importante di questo sforzo”.

“Data la crescente importanza dell’industria del gioco per il North Dakota”, afferma Cramer, “sono turbato dalle notizie che Sony sembra sfruttare la sua posizione per escludere la concorrenza invece di consentire la scelta ai giocatori e agli sviluppatori”.

E aggiunge: “Sembra sempre più che la posizione dominante di Sony sia attribuibile a pratiche di esclusione, tra cui il pagamento di editori di giochi per non distribuire i loro giochi su piattaforme rivali”.

Prosegue affermando che il tentativo dell’azienda giapponese di opporsi alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è un esempio della sua “condotta anticoncorrenziale”, affermando che è “ancora più preoccupante” che “l’attività di lobbying di Sony nei confronti della FTC e di altre autorità di regolamentazione sia iniziata poco dopo l’acquisizione di Bungie da parte di Sony stessa”.

Cramer termina la sua lettera chiedendo a Yoshida copie non riservate di:

— tutti gli accordi che danno a Sony il diritto esclusivo di distribuire un gioco di terze parti

— tutti gli accordi tra Sony e gli editori di terze parti che impediscono loro di rilasciare i loro giochi su altri sistemi

— tutti i documenti interni dell’azienda che “descrivono il razionale strategico” della decisione di Sony di acquisire Bungie

— tutta la corrispondenza con il governo degli Stati Uniti o con le agenzie di regolamentazione relativa alla concorrenza dei videogiochi.

Il mese scorso due lettere, una di quattro membri repubblicani del Congresso e l’altra di sei democratici, hanno accusato Sony di aver deliberatamente stipulato accordi di esclusività con editori terzi per garantire che Xbox non prenda piede in Giappone.

