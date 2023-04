Omega Strikers: mostrate le skill di Zentaro

Odyssey Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di uno dei personaggi che saranno disponibili al lancio di Omega Strikers, titolo che combina il combattimento 3v3 con eroi al calcio/hockey su tavolo. Il filmato si concentra su Zentaro e le sue abilità, che sono:

Slice and Dice: piccolo debole seguito da colpo forte

Blink Slash: colpisce tutti nel suo percorso

Passiva: scatto quando è completamente carica

Special: attacchi ad area

Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche dalla pagina Steam del gioco:

Sempre gratuito, senza scorciatoie

In Omega Strikers, solo munendosi di astuzia e abilità sarà possibile ottenere la vittoria. Nessun bottino, nessun potenziamento consumabile e nessun vantaggio competitivo per i giocatori più facoltosi. Tutti i personaggi verranno sbloccati giocando normalmente.

Competi a modo tuo

Partecipa in solitaria o unisciti agli amici per scalare la classifica ed entrare nell’olimpo dei campioni, oppure crea partite personalizzate per sfidare i tuoi rivali.

Gioca ovunque

Divertiti con gli amici grazie alla funzionalità cross-play e porta sempre con te i salvataggi con la cross-progression, per non perdere i salvataggi di Omega Strikers quando passi da PC alle piattaforme mobili.

Importanti aggiornamenti stagionali

Omega Strikers continuerà a evolversi grazie a nuove stagioni, che introdurranno striker inediti, arene aggiuntive, oggetti sbloccabili e altre modalità di gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer di Zentaro in Omega Strikers: il gioco sarà disponibile dal 27 aprile su PC, dispositivi mobile (iOS e Android), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.