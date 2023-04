Walkabout Mini Golf approderà su PSVR2

Walkabout Mini Golf, un videogioco sportivo di golf per VR uscito per la prima volta a settembre 2020 e attualmente disponibile su molteplici piattaforme, l’11 maggio approderà per intero e quindi con tutti i suoi DLC su PSVR2. Il titolo dispone sia di una modalità single player, sia di una multiplayer per un massimo di 8 utenti.

Di seguito vi è una panoramica di Walkabout Mini Golf, tramite Steam:

GAMEPLAY:

Walkabout Mini Golf prende tutto ciò che amate del gioco reale e lo migliora. Il putting è facile e naturale, la fisica è completamente realistica e un’ampia varietà di percorsi offre la sfida perfetta per i golfisti più accaniti e per i giocatori occasionali.

PERCORSI:

Ogni percorso di 18 buche è stato accuratamente realizzato per riprodurre la sensazione del classico mini golf in una location più grande della realtà. Le buche interconnesse incoraggiano a esplorare l’intero percorso, a cercare le palline perdute e a inventare i propri tiri mancini utilizzando tutto ciò che si trova nell’ambiente.

NIGHT MODE:

Una volta padroneggiato un percorso, sei solo a metà strada! La Modalità Notte non è solo estetica: ogni buca è stata modificata e talvolta completamente ridisegnata per offrire un percorso completamente nuovo. Nei percorsi ridisegnati ci saranno sfide ancora più difficili, nuovi collezionabili e un’estetica completamente diversa rispetto ai percorsi normali.

MULTIPLAYER:

È meglio con gli amici! Il crossplay completo consente a un massimo di 8 giocatori di unirsi a una stanza privata con chat vocale, indipendentemente dalla piattaforma su cui stanno giocando. Unisciti al nostro Discord per i tornei regolari, o organizza il tuo semplicemente inserendo lo stesso nome della stanza con cui vuoi giocare!

FEATURES: