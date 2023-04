The Last of Us Part I: la nuova patch introduce diversi miglioramenti su PC

Naughty Dog e Iron Galaxy Studios hanno pubblicato una serie di hotfix e patch per la versione PC di The Last of Us Part I dopo il suo disastroso lancio e, sebbene sia ancora molto lontana dal livello di qualità e pulizia che dovrebbe raggiungere, sembra che lentamente ma inesorabilmente ci stia arrivando. Infatti, ha fatto un altro passo in questa direzione con una nuova patch che apporta numerose correzioni.

La patch è ora disponibile e, oltre ad aggiungere nuove opzioni di compatibilità audio (aggiungendo la modalità di uscita e le opzioni di latenza), aggiunge anche la possibilità di riassegnare i tasti freccia quando si gioca con i controlli del mouse e della tastiera, corregge una serie di crash e di glitch audio/visivi, risolve problemi con la modalità foto e con specifiche porzioni e capitoli del gioco (compresi vari problemi in Left Behind) e altro ancora. Le note complete della patch sono riportate a questo link

The Last of Us Part I è disponibile su PS5 e PC