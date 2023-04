Rimosso il Ray Tracing su PC da Resident Evil 2 e 3

Capcom ha apparentemente rimosso il ray tracing dalle versioni PC di Resident Evil 2 e 3 Remake per un motivo sconosciuto, come riportato da molti utenti di Steam nella sezione della community. Entrambi i giochi di Resident Evil hanno ricevuto un nuovo aggiornamento, che però avrebbe causato un peggioramento della grafica.

I giocatori hanno anche discusso su Reddit il motivo per cui Capcom ha silenziosamente rimosso il supporto al ray tracing per i suoi vecchi remake di Resident Evil, e alcuni hanno affermato che anche l’opzione HDR è stata interrotta. Sebbene SteamDB elenchi un leggero aggiornamento solo per Resident Evil 2 e 3 Remake, alcuni giocatori sostengono che il ray tracing sia stato rimosso anche da Resident Evil 7, anche se non ci sono ancora prove concrete.

Dopo la patch, i giocatori hanno notato che l’opzione per abilitare il ray tracing è stata rimossa senza alcuna spiegazione. Alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di un errore, dato che Capcom non aveva apparentemente alcun motivo per aggiornare i giochi dopo il lancio. I giocatori hanno anche ipotizzato che entrambi i giochi possano essere accidentalmente tornati alle DirectX11, che non possono supportare funzioni come l’audio 3D e il ray tracing. Il thread su Reddit include screenshot di Resident Evil 2 Remake che mostrano la mancanza dell’opzione ray tracing su PC. Capcom non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla rimozione del ray tracing.