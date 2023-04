Ghostwire Tokyo: aggiunto Denuvo nel nuovo aggiornamento su PC

In un recente aggiornamento rilasciato per Ghostwire Tokyo, Bethesda sembra aver aggiunto il controverso DRM Denuvo alla versione PC del gioco. L’aggiunta della protezione anticopia Denuvo non è ancora stata confermata dall’editore Bethesda. Tuttavia, sulla pagina Steam del gioco viene ora menzionato l’utilizzo di Denuvo.

DSOGaming è riuscito a individuare la presenza del controverso software di protezione dalla copia modificando il numero di core della CPU utilizzati dal gioco. Dopo cinque modifiche, il gioco ha mostrato un messaggio di errore di autenticazione, confermando la presenza del DRM.

L’ultimo aggiornamento di Ghostwire: Tokyo, soprannominato “Spider’s Thread”, ha portato con sé una serie di nuovi contenuti per il gioco, oltre a nuove funzionalità per far tornare i giocatori che potrebbero aver abbandonato la versione originale del gioco. Bethesda ha probabilmente visto il potenziale afflusso di nuovi giocatori grazie all’aggiornamento come un’opportunità per nuove vendite, introducendo la protezione anticopia Denuvo per aiutare a sostenere le vendite.

Oltre all’aggiornamento di Spider’s Thread, Ghostwire: Tokyo ha fatto il suo ingresso anche su Xbox Series X/S.