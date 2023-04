Diablo IV non consente la sovrapposizione delle mappe

Dopo la sua open beta di Diablo IV il mese scorso, il team di Blizzard Entertainment ha dettagliato la sua risposta al feedback. Ciò significava alcune correzioni dell’interfaccia utente, nerf ad alcune abilità (Chain Lightning, eri così giovane) e buff a classi come Barbarian e Druid. Tuttavia, i giocatori della versione PC si chiedono ancora se è possibile premere il tasto Tab per abilitare una sovrapposizione della mappa. Il 20 aprile ci sarà un live streaming dell’aggiornamento per gli sviluppatori con ancora più dettagli sul titolo. Di recente Blizzard ha annunciato che il gioco è entrato in fase Gold. Ricordiamo che il gioco girerà a 4K/60 FPS su Xbox Series X e 1080p/60 FPS su Xbox Series S.

Dovrebbe essere un dato di fatto: diversi giochi di ruolo d’azione in stile Diablo come Path of Exile consentono di utilizzare questa modalità, tuttavia, non solo è assente nel gioco, ma il GM della serie Rod Fergusson ha affermato che “al momento non ci sono piani” per aggiungerlo. Potrebbero essere apportate modifiche all’attuale mini mappa per visualizzare una parte maggiore dell’area circostante. Per ora, non sarà possibile correre e visualizzare contemporaneamente una mappa dell’area circostante.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV verrà lanciato il 6 giugno per Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.