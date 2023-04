OXENFREE II Lost Signals ha una finestra di lancio, scopri quando uscirà

Com’era stato annunciato, oggi si è tenuto l’Indie World alle ore 18:00 e tra i vari annunci fatti è stato comunicato quando uscirà OXENFREE II Lost Signals; l’editore MWM Interactive e lo sviluppatore Night School Studio hanno rivelato che verrà pubblicato prossimamente.

Hanno infatti asserito che il 12 luglio approderà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam) al prezzo di 18.23€. I preordini si possono comunque già effettuare presso PlayStation Store e Nintendo eShop. Di seguito vi è una panoramica di OXENFREE II Lost Signals, tramite la sua pagina di Steam, e in calce potete trovare il trailer dello stesso:

I televisori si accendono e si spengono. Gli aerei perdono traccia dei segnali radar. Le stazioni radio non riescono a proseguire le trasmissioni. Nella piccola città costiera di Camena, onde elettromagnetiche stanno improvvisamente causando interferenze con le apparecchiature elettriche. A malincuore, Riley Poverly torna nella sua città natale per fare luce su questi misteriosi eventi, ma non immagina cosa l’aspetta.

OXENFREE II: Lost Signals è il sorprendente sequel dell’acclamato gioco narrativo di avventura OXENFREE di Night School Studio. Puoi scegliere se giocare a OXENFREE II come se fosse una storia indipendente o se immergerti più a fondo nella trama partendo dal titolo originale. Le tue scelte saranno decisive durante l’intero corso del gioco. Il modo in cui deciderai di affrontare ogni evento cambierà per sempre il tuo destino.

Chiacchiera ovunque.

Usa un nuovissimo sistema di comunicazione walkie talkie per chiacchierare con i tuoi contatti e scoprire utili indizi sui misteri di Camena. Chiedi informazioni, ascolta gli abitanti locali oppure ignorali completamente. Ogni decisione spetta a te e avrà delle conseguenze.

Ferma l’Ascendenza

Cinque anni fa nella vicina Edwards Island alcuni adolescenti hanno involontariamente aperto un portale, creando una spaccatura tra realtà e linee temporali. Adesso i membri di un misterioso gruppo simile a una setta chiamato “Ascendenza” stanno deliberatamente cercando di aprire un nuovo portale per estrarre qualcosa. Chi sono? Cosa vogliono? Stanno forse cercando di contattare dei fantasmi?

Sintonizzati sulla radio.

Segnali spettrali stanno attraversando le frequenze di Camena. Sfrutta quei suoni inquietanti e l’elettricità statica con il meccanismo radio di OXENFREE. Potrai comunicare con il soprannaturale, manipolare la realtà e viaggiare nel passato sintonizzandoti sugli strappi temporali: fessure innaturali nello spaziotempo.

Salva tutto e tutti.

Il tuo futuro era a rischio in OXENFREE, ma la posta in gioco è raddoppiata con OXENFREE II. Esplora l’insidioso paesaggio di Camena: arrampicati e calati nel mondo di Riley e scopri dove ti porteranno i rischi che scegli di correre. Potresti cacciarti in una situazione pericolosa oppure salvare il destino dell’umanità.