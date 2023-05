Baki Hanma: il trailer svela data d’uscita e cast

TMS ha svelato un nuovo trailer per la seconda stagione dell’anime Baki Hanma, ispirato dall’opera di Keisuke Itagaki, Hanma Baki – Son of Ogre. Il trailer rivela al pubblico il tema musicale della seconda stagione, il cast di doppiatori e la data di uscita dell’anime su Netflix.

Takeshi Kusao (voce originale di Trunks per tutte le serie di Dragon Ball) presterà la voce a Pickle, un guerriero di un’era primitiva passata, mentre Nobuo Tobita (doppiatore originale di Zetsu in Naruto Shippuden) darà la voce al Dr. Albert Payne, uno scienziato responsabile del risveglio di Pickle, in più l’anime avrà al suo interno diversi personaggi che sono già stati presentati nella precedente stagione ma non è satto ancora rivelato chi. La Wagakki Band si occuperà della opening “The Beast” e UPSTART si occuperà della ending “WILDER“.

Il nuovo anime della serie manga Baki di Keisuke Itagaki (Baki the Grappler) ha fatto il suo primo debutto su Netflix a luglio 2018 in esclusiva giapponese fino a dicembre 2018, uscendo poi per il resto del mondo a dividendo l’anime in due parti da 13 episodi venendo caricata completamente a marzo 2019. Baki Hanma è la terza serie Netflix uscita a settembre 2021. Netflix descrive l’anime come : La storia dello scontro all’ ultimo sangue senza esclusione di colpi tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, noto al mondo come “la creatura più forte della terra”. Il culmine dell’universo di Baki, la rappresentazione della più forte rissa tra genitori e figli nella storia del mondo.

L’uscita della seconda stagione di Baki Hanma su Netflix sarà divisa in due parti come fatto con la prima serie di Baki nel 2018. La prima parte tratterà dell’arco narrativo Tale of Pickle & The Pickle War Saga e l’uscita è prevista per il 26 luglio di quest’anno. la seconda parte della serie tratterà l’arco narrativo The Father VS Son Saga e l’uscita è prevista per il 24 agosto di quest’anno.