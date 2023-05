Tribeca Festival 2023: svelati i giochi in lizza, e verrà mostrato il documentario su Kojima

Il Tribeca Festival 2023 ha annunciato oggi il suo programma ufficiale relativo alla sezione games, che celebra la convergenza di giochi, intrattenimento e cultura. Il programma di quest’anno prevede sette selezioni che dimostrano il potenziale della narrazione e dell’innovazione attraverso le esperienze interattive. Ciascuna selezione è candidata al Tribeca Games Award, che premia un gioco inedito per l’eccellenza della narrazione artistica.

Il programma prevede le anteprime mondiali di The Expanse: A Telltale Series, prequel della serie TV che mette i giocatori nei panni di Camina Drummer, interpretata dall’attrice Cara Gee; di Stray Gods, un musical di ruolo che racconta una storia di speranza, di scoperta di se stessi e di forgiare il proprio cammino, e di Nightscape, un adventure d’atmosfera ispirato all’antica astronomia araba.

Ha dichiarato Casey Baltes, vicepresidente di Games & Immersive del Tribeca:

“Quest’anno, le selezioni games del Tribeca presentano creatori che esplorano l’identità, l’emozione e il senso del luogo attraverso i loro giochi. Siamo orgogliosi di mettere in luce una serie di prospettive culturali con un’arte e una narrazione eccezionali da parte di voci di tutto il mondo che affascineranno il pubblico e lo accompagneranno per molto tempo dopo la fine dell’esperienza”.

I partecipanti al Festival potranno inoltre assistere a eventi e conferenze speciali sui giochi, tra cui la proiezione speciale di Hideo Kojima: Connecting Worlds, diretto da Glen Milner e prodotto da Ben Hilton, che accompagna gli spettatori in un viaggio nella mente creativa di Hideo Kojima, uno dei designer di videogiochi più iconici. La proiezione è seguita da un’ampia sessione di domande e risposte con Kojima. Telltale Games ospiterà anche un panel, “Exploring Deep Space: How Telltale and Deck Nine created Expanse Stories in an Interactive Medium” per una discussione approfondita sui fattori chiave per catturare la giusta atmosfera e il giusto tono per The Expanse: A Telltale Series.

Questi i titoli in lizza per il Game Awards al Tribeca Festival 2023:

— A Highland Song (Regno Unito) – Sviluppatore: inkle Studios

— Chants of Sennaar (Francia) – Sviluppatore: Rundisc – Publisher: Focus Entertainment

— Despelote (New York, Ecuador) – Sviluppatore: Julián Cordero, Sebastián Valbuena, Gabe Cuzzillo, Ian Berman, Niall Tessier-Lavigne – Publisher: Panic

— Goodbye Volcano High (Canada, Stati Uniti) – Sviluppatore & Publisher: KO_OP

— Nightscape (Qatar) – Sviluppatore: Mezan Studios

— Stray Gods (Australia) – Developer: Summerfall Studios – Publisher: Humble Games

— The Expanse: A Telltale Series (Stati Uniti) – Developer: Deck Nine – Publisher: Telltale Games

Qui sotto il tweet ufficiale che mostra i titoli per il Games Awards, ricordando che il festival si terrà dal 7 al 18 giugno.

There’s even more to celebrate! The Games line up for #Tribeca2023, presented by @okx, has been announced!

This year’s lineup features SEVEN selections that demonstrate phenomenal storytelling and innovation through interactive experiences. https://t.co/Ovbkl2BEeX pic.twitter.com/kWxwMF8zK4

— Tribeca (@Tribeca) May 11, 2023