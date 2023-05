Marvel’s Spider-Man 2: finalmente disponibile online il fumetto frequel

Pochi giorni fa è stato annunciato che Insomniac Games stava collaborando con la Marvel per un fumetto prequel in occasione del Free Comic Book Day il 6 maggio. Per chi non è riuscito a procurarsi una copia fisica come parte del Free Comic Book Day, il fumetto prequel di Marvel’s Spider-Man 2 è stato reso disponibile per la lettura online in tutto il mondo.

Il fumetto vedrà Miles Morales, Peter Parker e Mary Jane Watson affrontare The Hood, un eroe le cui abilità sono radicate nella magia. Mostrerà anche come i due eroi bilanciano la loro vita quotidiana con la lotta al crimine. Ci saranno dettagli sulla vita di Miles a scuola, la carriera di MJ come giornalista e cosa fa Peter con un po’ del suo nuovo tempo libero. Christo Gage, che ha scritto Marvel’s Spider-Man, e l’artista Ig Guara stanno lavorando al fumetto, che sarà disponibile in negozi di fumetti selezionati e in digitale tramite Marvel Unlimited e Marvel.com.

Clicca qui per essere indirizzato direttamente al numero speciale, dove puoi rimanere aggiornato sulla vita di Peter Parker, Miles Morales e MJ dopo la fine del precedente gioco. La versione online passa da una scena all’altra con un clic di un pulsante, quindi è facile da leggere.

Per quanto riguarda Marvel’s Spider-Man 2, uscirà questo autunno, in esclusiva per PS5. Insomniac Games ha recentemente affermato che il sequel dedicato al più amato supereroe sarà il miglior gioco mai realizzato. Al momento, non si sa ancora esattamente quando verrà presentato Marvel’s Spider-Man 2, e nel frattempo si avvicina un imminente PlayStation Showcase. Rimanete sintonizzati per rimanere aggiornati sul titolo.