Twinkly Flex Recensione: e luce fu!

Ormai non c’è streamer o content creator che non presenti nelle sue inquadrature strisce LED capaci di dare quel tocco sia professionale che magico al proprio sfondo. ormai il mercato propone tantissime tipologie di strisce LED, con tanti produttori rinominati o meno che offrono diverse soluzioni per i propri ambienti. Tra questi produttori troviamo l’italianissimo Twinkly, che mi ha permesso di provare il suo Twinkly Flex, ossia un tubo flessibile che richiama i neon e illuminato da luce LED, che può assumere qualsiasi tipo di forma e colore. Può essere controllato individualmente in tutta la sua lunghezza, creando movimenti e sfumature, e può essere sincronizzato con qualsiasi altro prodotto Twinkly (funzione che però non abbiamo potuto testare), dando modo di creare composizioni, luci ed effetti scenografici che a quanto pare non è possibile realizzare con altri prodotti. Il sample inviatoci è il Twinkly Flex di 2 metri, prodotto che si distingue dalla massa già dal primo contatto e fa subito capire quanta qualità sia stata messa nella sua realizzazione. Ve ne parlo in questa recensione.

Twinkly Flex è un vero tubo, con pregi ma anche difetti causati dalla sua forma

Meglio dirlo subito fin dall’inizio: una normale striscia LED può essere installata con facilità e senza il minimo sforzo e avrei sperato che Twinkly Flex potesse proporre la stessa facilità di installazione, ma così non è stato. Il tubo luminoso si presenta molto solido e con una manifattura impeccabile, ma proprio queste 2 caratteristiche lo rendono estremamente pesante, richiedendo un po’ di sforzi per poterlo installare adeguatamente. Nella confezione è presente il tubo LED, un manuale di istruzioni, un foglietto illustrativo con alcune forma in cui è possibile tramutare la nostra soluzione di illuminazione e delle buste piene di viti e piccoli gancetti utili per agganciare Twinkly Flex al muro e per giostrarci le forme che gli vogliamo far assumere. E qui iniziano i primi “problemi”.

Al netto di un peso un po’ eccessivo, non è possibile installare il tubo utilizzando il solo bi-adesivo presente nella scatola, perché a quanto pare la sua unica funzione è quella di incollare i gancetti alla superfice scelta dove adibire Twinkly Flex, per poi attaccarli al muro con le apposite viti. Caparbiamente ho provato ad utilizzare il solo bi-adesivo, che in un primo momento ha tenuto saldamente il tubo luminoso allo scaffale di legno. Dopo un paio d’ore però il Twinkly Flex è crollato a terra, dato che il suo peso ha fatto staccare i ganci attaccati con il bi-adesivo. Dunque, le soluzioni sono 2: utilizzare un bi-adesivo professionale ai gancetti (tipo millechiodi), oppure utilizzare le apposite viti che però necessitano di tempo sia per l’installazione che per lo smontaggio. Con ogni probabilità però, la soluzione migliore sono proprio le viti. Il “pro” di questa situazione però è che è possibile installare Twinkly Flex anche su di un muro senza il minimo problema.

Illuminazione incredibile, ma a che prezzo?

Una volta installato Twinkly Flex a proprio piacimento, basta inserire la spina nella presa elettrica per capire la differenza qualitativa tra questo tubo LED e molti altri competitor. L’illuminazione proposta è affascinante, accattivante e abbagliante, oltre ad essere continuativa e senza interruzioni. Senza l’utilizzo dell’apposita app Twinkly (gratuita) è possibile accedere a soli 4/5 motivi tramite il pulsante presente sul filo. Il meglio di sé Twinkly Flex lo dà proprio con la sua applicazione, che oltre a garantire un numero superiore di effetti permette di raggruppare più dispositivi, impostare playlist automatizzate di effetti luminosi, accendere e spegnere le luci, applica diversi timer, abbassare e regolane la luminosità delle luci. Se invece non si vuole utilizzare l’app, come detto prima gli effetti luminosi sono un po’ troppo limitati. Non ho capito il perché sia stata presa questa decisione e l’assenza di un telecomando in grado di gestire colori ed effetti a mio avviso risulta essere una grave mancanza. Dunque, l’utilizzatore viene proprio costretto a scaricare e utilizzare l’app!

Detto ciò, veniamo alla nota dolente di Twinkly Flex, ossia il prezzo! Diciamolo, la qualità dei materiali è indiscutibile e la luminosità e i colori proposti sono stupendi e di grande impatto, ma difficilmente l’utente medio sarà disposto a spendere 80 euro (prezzo proposto su Amazon) per soli 2 metri di illuminazione. Sicuramente chi ha bisogno di coprire lunghe distanza con i propri LED ci penserà 2 volte prima di affidarsi a Twinkly, buttandosi direttamente su altre marche meno qualitative, ma più accessibili. Nonostante ciò però, chi è disposto a fare un piccolo investimento in luci per i propri ambienti, allora potrà puntare dritto sull’azienda nostrana e provare le varie soluzione proposte nel suo catalogo.

Twinkly Flex è il primo prodotto Twinkly su cui abbiamo messo le mani: si tratta di un tubo che sicuramente è da apprezzare per qualità ed efficacia, nonostante il metraggio limitato e i pochi effetti proposti senza l’utilizzo della sua applicazione. Purtroppo però, le soluzioni Twinkly risultano essere un po’ troppo costose, diventando di fatto LED luminosi destinati soltanto a chi ha possibilità economiche superiori rispetto all’utente medio, che come detto prima preferisce un metraggio superiore sacrificando la qualità. Se però deciderete un giorno di provare Twinkly Flex, sicuramente non ve ne pentirete!