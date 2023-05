Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition Recensione: fattoria a portata di tasca

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition arriva sul mercato poco prima dell’estate, il periodo perfetto per trasferirsi in campagna, cominciare a coltivare campi, allevare animali da fattoria e gestire la nostra adorata azienda agricola. Il tutto, peraltro, comodamente nella tasca dei propri pantaloni a salopette di jeans. Si, perché la voglia di coltivare i campi ci può prendere in qualunque momento, anche fuori di casa, e l’ammiraglia ibrida di Nintendo ci permette di iniziare una partita comodamente seduti sul divano e continuarla anche una volta varcato l’uscio di casa. Siete pronti a diventare fattori provetti? Accendete l’autoradio del vostro fidato trattore John Deere, fate partire la cassetta di Raffaella Carrà nell’autoradio, date gas, allacciate la cintura, e preparatevi ad arare sotto il sole cocente, sudando sette camicie.

La fattoria virtuale compie quindici anni

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition farà felici i tantissimi fan del simulatore più bucolico di sempre, che peraltro, da poco, ha compiuto la bellezza di quindici anni di onorata carriera. Il primo titolo della serie, infatti, risale all’ormai lontano Aprile 2008, con debutto per il solo formato Personal Computer, diventando col tempo una produzione praticamente annuale per PC, grazie all’enorme successo, con la sola eccezione di Farming Simulator 2011, in cui è finalmente possibile anche allevare le mucche, disponibile anche per Mac OS. Solo dall’anno successivo GIANTS Software decide di tentare la sorte anche nel mercato delle console portatili e mobile, con il debutto per Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Windows Phone, iOS ed Android. Col passare del tempo la serie conquista anche le console casalinghe, passando da PlayStation 3, Xbox 360 ai nuovi sistemi PS4 ed Xbox One. Arriva nel 2017 anche una speciale edizione per Nintendo Switch e persino, l’anno successivo, un folle downgrade per Commodore 64. A partire da Farming Simulator 2022, che trovate recensito in questa pagina, disponibile per la next-gen di PS5 ed Xbox Series, GIANTS Software fa il grande passo diventando anche publisher delle sue produzioni.

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition, un trattore per tutte le tasche

Dopo aver scaricato velocemente il titolo, che è anche molto leggero, occupando solo 1,2 GB di memoria, cosa sempre utile sul portatile Nintendo, iniziamo subito la nostra prima partita, scegliendo tra le due zone base proposte dalla modalità carriera, ovvero Amberstone, località degli Stati Uniti e Neubrunn, comune teutonico della Baviera, nel Nord Europa. Il gioco offre la possibilità ai neofiti di seguire un completo tutorial, sotto forma di tour guidato dell’area di gioco selezionata, che risulterà certo superfluo per gli esperti della serie, ma molto utile a tutti gli altri, per familiarizzare con il gameplay, i comandi e i dettami gestionali di base del simulatore agricolo di GIANTS Software. Il tour guidato altro non è che una semplice passeggiata in soggettiva all’interno della nostra location, e dei dintorni stradali con spiegazione testuale di ogni elemento, dove si va a dormire, quale è il posto dove si conserva il grano raccolto, quali sono i punti di vendita e rifornimento delle risorse, e così via, oltre che una vera e propria lezione pratica di come guidare il nostro trattore, che sarà il mezzo principale con il quale andremo ad interagire. L’interfaccia è molto semplice ed intuitiva e la completa mappa presenta icone di praticamente tutto quello che serve, con tanto di possibilità di utilizzarla in versione picture in picture davvero utile. Il tutto è anche tradotto con parziale localizzazione in italiano, con sottotitoli nella nostra lingua (e voci in inglese), cosa sempre gradita. Si guida in maniera semplice tramite i joy-con, o il volante, se lo possedete, accelerando e decelerando coi tasti dorsali. Nelle fasi di guida del trattore, e degli altri numerosi mezzi, si trovano molti punti importanti dove bisogna tornare periodicamente, ed è quindi fondamentale memorizzare un percorso migliore da seguire per risparmiare tempo. Il tempo è denaro, del resto, soprattutto se la nostra professione è quella di agricoltore.

A parte i collezionabili, ci son davvero pochi extra in Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition, purtroppo, ed il gioco ha una impostazione ludica spartana, che si rispecchia anche nella sua realizzazione tecnica. Nulla di grave, sia chiaro, anzi, considerando l’hardware su cui gira il titolo è stato fatto un buon lavoro dallo sviluppatore GIANTS Software, tutto è fluido, anche se i caricamenti del gioco sono abbastanza lenti. Tra gli obiettivi da raggiungere nel gioco ce ne sono davvero di diversi e variegati, alcuni semplici da ottenere, altri decisamente più complessi, ma quello che vince il premio di obiettivo più folle di sempre è senza dubbio il secondo nella lista ufficiale del gioco. Perchè? Vi chiederete? Per una citazione cult nel suo titolo, ovvero l’evocativo “A concimare comincia tu, se lui ti porta su un campo vuoto…“. Se siete troppo giovani per conoscere il brano originale di Raffaella Carrà, datato 1977, potete ascoltarla su YouTube, volendo anche nella versione più recente remixata da Bob Sinclar, a questo LINK. Non mancano altri tocchi di umorismo come “Il seme della concordia” o “Per uso personale” riferito alle coltivazioni di erbe… diciamo particolari. Trovate invece il sito ufficiale del gioco di GIANTS Software in questa pagina, e sarete felici di sapere che gli autori del titolo hanno organizzato anche una Farm-con, che si svolgerà nel mese di luglio.

Le caratteristiche salienti di un simulatore agricolo con veri trattori da collezione

Per gli amanti della vita degli agricoltori, e della simulazione realistica di essa, Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition (insieme alle sue controparti per Android e iOS, ovviamente) è davvero un titolo notevole, ricchissimo di contenuti e citazioni del reale mondo della coltivazione agricola. Partiamo proprio dalle coltivazioni, ovviamente, che sono di ben quattordici tipi differenti, incluse quelle del cotone, delle patate, delle olive e dell’uva, più redditizie alcune di altre, e se volete provare, anche quella, rarissima, del sorgo. Nel titolo per Nintendo Switch è possibile allevare cinque diverse specie animali, ovvero le mucche, le pecore, le galline, i maiali ed i cavalli, senza alcuna traccia, purtroppo, delle api e dei cani, visti nell’edizione dello scorso anno, sparite, forse, per risparmiare memoria. Tra le due location differenti delle mappe disponibili, ovvero Ambertone e Neubrunn, località degli Stati Uniti e dell’Europa, ci sono alcune differenze, ma davvero troppo poche, affrontarle entrambe, comunque, aumenta la longevità, che in verità, per un titolo del suo genere non è altissima. Inoltre, a parte i collezionabili, raccogliere i quali è un vero gioco nel gioco, similmente alle famigerate bandierine di Assassin’s Creed, sono troppo pochi gli extra disponibili. Per contro gli amanti dei trattori, come immaginiamo siano i lettori che stanno leggendo questo articolo, andranno in brodo di giuggiole. Nel titolo sono presenti ben centotrenta pezzi d’inventario, tra cui un centinaio di veicoli agricoli, come trattori piccoli, grandi o medi, camion, raccoglitrici di vario genere, incluse le specialistiche per patate o cotone, irroratrici, mezzi tecnologici per le barbabietole, per la viticoltura, per la silvicoltura, olivicoltura e mietitrebbie per il foraggio. Ma non certo mezzi qualunque, bensì di reali marche esistenti nel mercato agricolo, come (in rigoroso ordine alfabetico) Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. Se amate i marchi automobilistici reali in Gran Turismo, avrete capito di cosa stiamo parlando a livello di prestigio. Tra piantagione, manutenzione, taglio della legna, raccolta e compravendita delle nostre colture, non ci sarà decisamente da annoiarsi. Dalla piccola fattoria si può creare un vero impero. Nel gioco non siamo soli, ci accompagna e guida anche un Aiutante IA, sullo stile di Alexa, ed è possibile ordinare delle vere e proprie catene di produzione per i nostri operai, che non dobbiamo dimenticare di retribuire, per ottimizzare il lavoro ed il trasporto. Nel titolo ci sono anche tre funzioni nuove, l’aratura, la diserbatura e l’utilissimo carico automatico, perfetto per i carichi più impegnativi, come i tronchi. Anche se non ci sono delle vere e proprie attività dedicate espressamente al relax, è comunque possibile anche solo passeggiare e gironzolare a vuoto lungo le mappe campestri, anche solo per godersi il bucolico paesaggio, che muta al variare stagionale, regalando sempre scorci evocativi. Questa nuova edizione del classico Farming Simulator è dotata di due anime, quella spartana e dedicata alla mera produzione agricola, e quella più romantica ed appassionante, di chi ama vivere in campagna, piuttosto che sommerso dallo smog e dal caos cittadino. Sotto un albero, con una console portatile in tasca per le pause lavorative, magari. Aspiranti fattori nintendari state pronti. Il gioco è in uscita il 23 maggio 2023 per l’inarrestabile Nintendo Switch.

Piattaforme: Nintendo Switch, Android, iOS

Sviluppatore: GIANTS Software

Publisher: GIANTS Software

La bucolica ed appassionante saga di Farming Simulator torna finalmente sui circuiti della console ibrida della Grande N, dopo averci regalato due altri episodi per Switch in quindici lunghi anni di carriera. Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition arriva a circa un anno e mezzo dall’uscita del precedente episodio per gli altri sistemi sul mercato, dove si era vista ovunque, PC, famiglie PlayStation ed Xbox e persino sulla defunta Stadia. Questa nuova edizione, pur con i suoi ovvi limiti hardware risulta gradevole e ben realizzata, togliendo poco alle versioni più pompate, e soprattutto andando a colmare una grande lacuna di mercato. Il software base è servito anche per le versioni Android e iOS, in uscita lo stesso giorno. L’ultima installazione di uno dei simulatori alternativi più amati, nonostante sia di nicchia, finalmente disponibile per le nostre tasche. Un titolo non per tutti, ma divertente ed appassionante, assolutamente da non perdere se non conoscete la serie, quasi superfluo se ne avete già giocato altri.