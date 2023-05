Weird West Definitive Edition in arrivo su un’altra console

L’editore Devolver Digital e lo sviluppatore Wolfeye Studios hanno recentemente dichiarato che prossimamente pubblicheranno una versione di Weird West Definitive Edition per Switch. Una data di rilascio non è ancora stata annunciata, comunque i preordini dell’edizione fisica del gioco sono attualmente aperti presso Amazon.

Vi ricordiamo che Weird West Definitive Edition è attualmente disponibile in formato digitale per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC, su Steam. Di seguito ve ne è una panoramica:

Scopri una rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell’ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche. Intraprendi un viaggio attraverso la storia di un gruppo di eroi atipici, trasformandola in leggenda tramite le decisioni che prendi in una terra implacabile. Ciascun viaggio è unico e si adatta alle azioni intraprese; un serie di avventure ad alto rischio, in cui tutto conta e il mondo reagisce alle tue scelte. Forma una banda o avventurati da solo nei confini sovrannaturali di Weird West e fai tua ogni singola leggenda.

Destini incrociati: scopri il mondo attraverso la storia delle origini dei diversi personaggi, spostandoti dal percorso di un personaggio a quello successivo, fino a quando tutti convergeranno nel capitolo finale.

Esperienza su misura: ciascuna partita è unica, dal momento che il gioco adatta la storia alle azioni e alle scelte fatte dal giocatore, per offrire un arco drammatico perfetto.

Simulazione immersiva: Weird West propone diversi stili di gioco in un mondo simulato in cui i personaggi, le fazioni e anche i luoghi reagiscono alle decisioni del giocatore.