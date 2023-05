Diablo IV: pubblicato il trailer di lancio della storia

Blizzard ha pubblicato il trailer di lancio incentrato sulla storia di Diablo IV, atteso nuovo capitolo della storica saga. Con in sottofondo “Nightmare” di Halsey, vengono mostrati sezioni cinematografiche che introducono il mondo di gioco, incentrato soprattutto sulla figura di Lilith.

Diablo IV sarà disponibile dal 6 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Chi pre-acquista il gioco può iniziare a giocarci con 4 giorni di accesso anticipato. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che su Diablo Immortal sono in arrivo diverse novità per festeggiare il primo anniversario, e il Blizzcon 2023 si terrà a novembre.