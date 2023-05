La Sirenetta: in Sardegna si celebra l’uscita del live action Disney

Per celebrare l’uscita del live-action del classico Disney del 1989, La Sirenetta è approdata in Sardegna.

La regione, infatti, si è tinta di un meraviglioso spettacolo di luci, suoni e colori, per rendere omaggio ai panorami italiani che hanno fatto da palcoscenico per alcune scene girate nel film.

La frastagliata costa sarda ha infatti contribuito alla realizzazione di alcune tra le più scene iconiche della pellicola, che sono state girate tra la città di Castelsardo, usata in parte per il castello del principe Eric, e la spiaggia di Rena Majore di Aglientu, teatro di una delle più note scene del film, ovvero quella in cui Ariel emerge dall’acqua salvando il principe e poi risale lo scoglio. Quest’ultimo è stato costruito appositamente per il film e trasportato in Sardegna per essere posizionato nell’acqua prima dell’arrivo della troupe.

Per celebrare il contributo della Sirenetta in Sardegna, è stato realizzato uno dei più grandi eventi di proiezione degli ultimi anni, in cui è stata illuminata una superficie di oltre 25.000 metri quadrati, utilizzando immagini del film tramite 16 diversi sistemi di proiezione, creando un’esperienza visiva unica e senza precedenti mostrando le immagini del film.

Anche i suoni e le canzoni hanno contribuito a rendere questo spettacolo speciale.

Il regista e produttore Rob Marshall ha dichiarato: “Alan Menken e Lin-Manuel Miranda hanno scritto tre nuove entusiasmanti canzoni e una nuova reprise per questo film, e questo è davvero meraviglioso. È assolutamente straordinario.”

Queste canzoni in italiano saranno “Acque inesplorate” (“Wild Unchartered Waters”), eseguita da Eric; “Per la prima volta” (“For the First Time”), eseguita da Ariel; “Il grande scoop” (“The Scuttlebutt”), eseguita da Scuttle e Sebastian, e una reprise aggiuntiva del brano “La Sirenetta”, per Ariel.

Le voci italiane che sono state prestate ai personaggi della pellicola sono quelle di Yana_C, che ha prestato la voce ad Ariel nel canto, Mahmood, nei panni del granchio Sebastian, e Simona Patitucci, doppiando la Strega del Mare Ursula.