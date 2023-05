Final Fantasy IX Memoria Project: pubblicato il filmato di apertura

inal Fantasy IX Memoria Project è un progetto fan-made, non giocabile e fatto da appassionati, guidato da un team di sviluppatori e artisti professionisti che mira a reimmaginare il mondo di Final Fantasy IX con una grafica moderna. Tramite l’account ufficiale su Twitter, del progetto fan made, di Final Fantasy IX Memoria Project è stata pubblicata una nuova clip, che presenta il video introduttivo al titolo. Di recente, è stato anche rivelato il periodo di annuncio del remake. Di seguito il post:

Un piccolo assaggio dal filmato di apertura. Grafica interna al motore in tempo reale.

Memoria Project è iniziato con due persone nel gennaio 2020, ma lo sviluppo ha iniziato a prendere piede solo nel marzo 2021. A novembre, il team contava ben 28 persone. A capo del progetto c’è Dan Eder. Eder è anche il character design senior di MultiVersus della Warner Bros. Poiché il progetto non è effettivamente giocabile, l’obiettivo del team è quello di realizzare il sogno di un remake tripla A del titolo per la generazione attuale, e di motivare potenzialmente Square Enix a voler fare lo stesso. Eder aveva spiegato a gennaio 2022 che il focus attuale è sull’esplorazione di Alexandria, ma il team ha in programma di affrontare in seguito le cinematiche e alcune sequenze di combattimento. Di seguito una panoramica del gioco:

Gidan e un gruppo dei artisti ambulanti di Tantalus stanno progettando di rapire la principessa Garnet di Alessandria.Per loro fortuna, anche la principessa non vede l’ora di scappare dal castello e, dopo una serie di imprevisti, si unirà alla banda di Gidan insieme al suo feldele servitore Steiner. Li aspetta un’incredibile avventura, dove incontreranno personaggi indimenticabili come Vivi e Quina e scopriranno i segreti del loro destino, del Cristallo e dell’oscura forza che minaccia di distruggere il mondo.

Final Fantasy IX Memoria Project è ancora in sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.