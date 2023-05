Guilty Gear Strive: disponibile Asuka R♯

Annunciato a metà mese, Asuka R♯ è ora disponibile in Guilty Gear Strive, il picchiaduro di Arc System Works e Bandai Namco. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Asuka R♯ è il quarto e ultimo personaggio ad arrivare nel Season Pass 2. Grazie ai suoi 26 diversi incantesimi, che padroneggiano scienza e magia, è quello che si può definire un mago geniale.

Insieme ad Asuka R♯, è anche disponibile un nuovo stage: Tír na nÓg, casa di una colonia spaziale creata dall’umanità per sopravvivere nello spazio remoto. Sia Asuka R♯ che Tír na nÓg possono essere anche acquistati come DLC stand-alone.

Per il 25esimo anniversario di Guilty Gear, i giocatori possono scoprire due ulteriori pacchetti colorazione “Anniversary Appreciation Color” e “Anniversary Colors”. Entrambi aggiungono nuove colorazioni a tutti i personaggi rilasciati al momento.

Qui