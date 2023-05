The Witcher 3 ha superato le 50 milioni di copie vendute

Da qualche giorno, The Witcher 3 ha festeggiato l’ottavo anniversario, e in questo periodo l’RPG targato CD Projekt RED ha accumulato, anno dopo anno, numeri di vendita sempre più grandi, a descrivere la situazione che lo rende ancora uno dei punti cardine del genere, tanto da fa uscire lo scorso dicembre una Complete Edition.

Il team di sviluppo polacco ha infatti annunciato che The Witcher 3 ha venduto oltre 50 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio nel 2015. Ad aprile dello scorso anno, il gioco aveva venduto oltre 40 milioni di unità, quindi è chiaro che ha continuato a vendere a un ritmo elevato, soprattutto per un gioco non particolarmente nuovo.

Nel frattempo, CD Projekt conferma anche che le vendite collettive del franchise di Witcher hanno superato i 75 milioni di unità in tutto il mondo, rispetto ai 65 milioni di unità di un anno fa.

Ricordiamo che CD Projekt RED ha in cantiere una serie di nuovi giochi di The Witcher. Lo studio sta lavorando al prossimo gioco principale della serie, che sarà il primo di una nuova trilogia. È in fase di sviluppo anche un remake del gioco originale in collaborazione con Fool’s Theory e, a differenza dell’originale, sarà un gioco open world. Nel frattempo, The Molasses Flood ha in cantiere uno spinoff, anche se il progetto è stato recentemente riavviato.

In più, recentemente, il team polacco ha confermato di non essere in trattativa con Sony.

Qui sotto potete vedere i due tweet di CD Projekt RED.