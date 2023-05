Dordogne: nel nuovo filmato viene mostrato il lavoro dell’artista Cédric Babouche

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo filmato di Dordogne, avventura che vede uno dei suoi punti di forza nell’utilizzo di una grafica in stile acquerello. E proprio per il lato artistico, viene mostrato il punto di vista dell’artista Cédric Babouche, con in sottofondo la traccia musicale composta da Supernaive. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

“Incontriamo l’artista Cédric Babouche a Sarlat, in Dordogna, per un incontro a cuore aperto su come dare vita nel gioco all’idilliaco scenario del Sud della Francia come un mondo acquerellato vibrante e rilassante.

Dordogne nasce da un’idea dell’artista visivo francese Cédric Babouche. Nel trailer “A Colorful Palette of Emotions” di oggi, Babouche condivide il suo legame emotivo con il gioco, un’avventura immersiva in cui esplorerete i paesaggi mozzafiato della Dordogna, nel sud della Francia. Questa regione è molto cara a Cédric Babouche, così come l’estetica dipinta a mano del gioco. Tutti i suoi scenari ipnotici sono stati realizzati con lo stile e la tecnica dell’acquerello che ha affinato per trent’anni, fin da quando era bambino.

Godetevi la seconda traccia della musica unica composta da Supernaive, questi suoni introspettivi sostengono il viaggio nostalgico e commovente in Dordogna. Questo singolo esclusivo fa parte della OST di Dordogne che verrà pubblicata insieme al lancio del gioco.

Sviluppato da Un Je Ne Sais Quoi e Umanimation, Dordogne uscirà il 13 giugno su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, anche attraverso il Game Pass. Qui sotto potete vedere il nuovo filmato.